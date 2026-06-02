Ousmane Sonko : « Il y a réellement eu un protocole de Cap Manuel »

Ousmane Sonko a affirmé ce mardi qu’un accord politique avait bien été conclu avec Bassirou Diomaye Faye avant l’élection présidentielle de 2024. Revenant sur ce qu’il appelle le « protocole de Cap Manuel », le leader de Pastef a livré sa version d’un engagement qu’il considère comme fondateur de leur alliance.

Selon Sonko, les discussions se sont tenues alors qu’il était détenu au Cap Manuel. « Il y a réellement eu un protocole de Cap Manuel », a-t-il déclaré, expliquant avoir reçu Diomaye Faye dans sa cellule pour évoquer l’avenir du mouvement. À l’époque, l’idée d’un report de l’élection circulait, mais Sonko dit l’avoir rejetée, confirmant son choix de faire de Diomaye le candidat de leur camp.

Pour donner du poids à ses propos, Sonko a juré « devant Dieu et le Saint Coran » de la véracité de cet accord. Il rapporte que Diomaye Faye avait accepté de porter les réformes difficiles durant son mandat, avant de lui laisser « un boulevard » pour la suite. Sonko affirme même avoir voulu officialiser l’accord avec des témoins, mais que Diomaye s’y serait opposé, assurant qu’il ne pourrait jamais le trahir en pensant à son fils qui porte son nom.

Le leader de Pastef soutient avoir clairement abordé dès cette époque l’échéance de 2029. « Je lui ai dit que s’il poursuivait dans cette dynamique, je porterais sa candidature. Sinon, je serais moi-même candidat », a-t-il relaté. Selon lui, Diomaye aurait répondu qu’il serait son directeur de campagne.

Ces déclarations, faites dans un contexte de rupture ouverte entre les deux anciens alliés, viennent alimenter le débat sur les accords qui ont précédé l’alternance de 2024. Elles mettent en lumière la profondeur de la fracture actuelle et pourraient relancer les interrogations sur la nature réelle du compagnonnage politique entre Sonko et Diomaye.