Sonko à Al Amine Lo : « Puisqu’il se présente comme technocrate, qu’il se limite aux chiffres »

Lors de sa conférence de presse de ce mardi, Ousmane Sonko a exprimé une irritation palpable à l’égard de certaines déclarations du nouveau Premier ministre. L’ancien chef du gouvernement lui a adressé plusieurs avertissements, l’invitant à rester dans son domaine de compétence. « Puisqu’il se présente comme technocrate, qu’il se limite aux chiffres et à la technocratie », a-t-il lancé.

Le leader de Pastef a également évoqué le rôle joué par son successeur dans les tensions entre son parti et le Président de la République. « Nous savons ce qu’il a contribué à créer dans ces différends. Jusqu’ici, nous avons choisi de ne pas tout révéler. Qu’il garde son calme », a-t-il prévenu.

Revenant sur l’attitude du Premier ministre lors de l’annonce de la nouvelle équipe gouvernementale, Sonko a ironisé : « Je l’ai entendu donner des leçons hier. Qu’il commence par les appliquer à lui-même. »

Dans un ton particulièrement ferme, il a enfin laissé entendre qu’il détenait des informations sensibles qu’il n’a pas encore rendues publiques. « Nous savons tout. Nous avons volontairement gardé le silence sur certains faits, mais qu’on évite de nous provoquer », a-t-il conclu.