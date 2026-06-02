La DGE annonce la disponibilité des cartes d’électeurs

Dans un communiqué rendu public par le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique, le Directeur général des élections (DGE) informe les citoyens, les partis politiques légalement constitués ainsi que l’ensemble des acteurs du processus électoral que les cartes d’électeurs issues de la révision ordinaire des listes électorales de 2025 sont disponibles auprès des autorités administratives compétentes.

Le directeur général « invite les citoyens ayant effectué des opérations d’inscription, de modification ou de changement de statut et les concernés par les révisions antérieures qui n’ont pas encore retiré leurs cartes, de se rapprocher des préfectures ou des sous-préfectures pour procéder au retrait de leurs cartes d’électeur ».

Les intéressés doivent se munir de leur récépissé de dépôt ou de leur carte d’identité biométrique CEDEAO.