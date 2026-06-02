Sonko revient sur son départ : « J’attendais une discussion, j’ai reçu un limogeage »

Au lendemain de la formation du gouvernement dirigé par Ahmadou Alamine Mohamed Lo, Ousmane Sonko est revenu devant la presse pour livrer sa version des faits sur sa séparation avec le président Bassirou Diomaye Faye. Le leader de Pastef a évoqué des divergences politiques majeures, des désaccords stratégiques et une volonté présumée d’affaiblir son parti.

Dès l’entame, Sonko a rappelé l’élan d’espoir suscité par leur arrivée au pouvoir. « Un grand espoir était né avec notre tandem. Les Sénégalais avaient accordé leur confiance à notre projet », a-t-il affirmé, tout en reconnaissant que l’exercice du pouvoir a été semé d’embûches. Selon lui, Pastef a tout tenté pour éviter une rupture dont il ne voulait pas porter la responsabilité.

Sonko raconte avoir été convoqué par le chef de l’État après une intervention à l’Assemblée nationale. « Il m’a dit qu’il serait difficile de poursuivre notre compagnonnage. Il voulait présenter la séparation comme une décision concertée. J’ai refusé, car il devait assumer son limogeage », a-t-il expliqué. L’ancien Premier ministre affirme qu’il attendait une discussion, mais qu’il a reçu un décret de licenciement lu par le secrétaire général du gouvernement.

Le leader de Pastef dénonce une stratégie visant à réduire l’influence de son parti. « C’est une tentative de démanteler Pastef en distribuant des postes pour montrer qu’il peut gouverner sans nous », a-t-il lancé, allant jusqu’à mettre en doute la capacité du président à mobiliser seul les militants.

Sonko a également pointé des divergences sur la dette publique, les relations avec le FMI, la politique des prix et le fonctionnement de la justice. Il affirme que le président voulait limiter la représentation de Pastef à sept ministères sur une trentaine, confiant les portefeuilles de souveraineté à des technocrates. Pour lui, cette démarche traduisait une volonté de marginaliser progressivement son courant politique.

Cette sortie médiatique, la première depuis son départ de la Primature, confirme l’existence de fractures profondes entre les deux hommes qui avaient incarné l’alternance de 2024. Les accusations de Sonko ouvrent une nouvelle séquence politique dont les répercussions pourraient durablement redessiner les rapports de force au sommet de l’État et au sein de la majorité issue de Pastef.