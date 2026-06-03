Affaire des 37 milliards : La lettre de l’ASER qui relance la polémique

L’Agence sénégalaise d’électrification rurale (ASER) fait face à une situation préoccupante concernant le projet d’électrification de 1 740 localités. Dans une correspondance adressée au ministre des Finances et du Budget, son directeur général, Jean-Michel Sène, signale que la suspension des décaissements par Banco Santander pourrait compromettre la poursuite des travaux.

Le responsable rappelle que les obstacles juridiques ayant retardé l’exécution du marché N°T0296/24-DK ont été levés à la suite d’une décision de la Cour suprême annulant une mesure de suspension de l’ARCOP. Depuis, l’ASER a multiplié les initiatives pour relancer le projet : mise en œuvre d’une phase pilote, études techniques et environnementales, visites de terrain, ainsi que validation par la Senelec des équipements nécessaires (câbles, transformateurs, disjoncteurs, luminaires, etc.).

Des missions conjointes avec la Senelec ont également été menées en Chine et en Espagne auprès de fabricants internationaux afin de tester et réceptionner les matériels. Parallèlement, l’agence a pris des mesures de sécurisation, en sollicitant la DCMP et d’autres institutions pour encadrer l’utilisation des avances de démarrage et définir un mécanisme de remboursement progressif.

Malgré ces avancées, Jean-Michel Sène souligne que l’ASER n’a reçu aucune garantie sur la reprise des financements. La suspension décidée par Banco Santander est jugée unilatérale et sans justification contractuelle. L’agence estime que le ministère des Finances est l’interlocuteur le mieux placé pour obtenir des clarifications et assurer le respect des engagements pris avec l’État.

Dans ce contexte, l’ASER envisage de suspendre l’exécution des prestations afin d’éviter tout risque de contentieux ou de défaut de paiement. Elle appelle à une intervention rapide du ministère pour sécuriser le financement et garantir la continuité de ce projet stratégique, essentiel pour l’accès à l’électricité en milieu rural.

Alors que l’ASER a menacé journalistes et opposants, aucune plainte n’aurait été déposée contre la société espagnole AEE Power EPC, bénéficiaire des 37 milliards. Une procédure ouverte à Madrid en février 2026 confirme que l’entreprise n’aurait fourni « aucune justification détaillée sur l’utilisation des fonds », lit-on dans une correspondance de Sidya Diop. Une réaction qu’il juge suspecte.

Sidya Diop appelle le nouveau gouvernement dirigé par Ahmadou Al Aminou Lô à : publier la liste des villages réellement électrifiés ; transmettre le dossier complet au Pool Judiciaire Financier ; activer les garanties de la SONAC contre AEE Power EPC.