Arrêtée pour vol…la femme de ménage trahie par son statut WhatsApp

M. Ngom, une femme de ménage de 28 ans, a été déférée au parquet pour vol après une enquête menée par la Division des investigations criminelles (DIC). Selon les éléments rapportés par le journal Libération, son employeuse, N.K.D. Sow, chez qui elle travaillait depuis janvier dernier à la Cité Mbackiou Faye, constate régulièrement la disparition de divers objets sans pouvoir en identifier l’auteur.

À la veille de la Tabaski, après avoir accordé quelques jours de congé à son employée, la plaignante a de nouveau remarqué la disparition d’un iPhone, de vêtements, de deux perruques et d’une parure en or estimée à plus d’un million de francs CFA.

C’est durant la fête que la victime a découvert le pot aux roses. En consultant les statuts WhatsApp de la mise en cause, elle tombe des nues en apercevant cette dernière arborant fièrement l’un de ses vêtements volés pour célébrer l’événement.

M. Ngom a d’abord tenté de nier les faits lors de son interpellation à son retour de congé, avant de passer aux aveux face aux éléments réunis par les enquêteurs, complète le quotidien d’information. Pour expliquer son geste, elle a déclaré avoir agi ainsi parce qu’elle n’avait pas de vêtements neufs à se mettre pour la fête.