Scandale des bracelets électroniques : une enquête judiciaire ouverte

Le Parquet du Pool judiciaire financier (PJF) a lancé une information judiciaire concernant le marché des bracelets électroniques, attribué par le ministère de la Justice durant les mandats de Malick Sall et Ismaïla Madior Fall. Ce contrat, évalué à plus de 11 milliards de francs CFA, suscite de sérieuses interrogations.

Selon Les Échos, l’affaire porte sur deux marchés distincts, chacun prévoyant la fourniture de 1 000 bracelets. Les premières vérifications ont révélé plusieurs anomalies présumées : une partie du matériel n’aurait pas été livrée à l’administration pénitentiaire, certains équipements présenteraient des défauts techniques, et des doutes persistent sur les paiements effectués à l’entreprise adjudicataire, CCDOC SA.

Les enquêteurs de la Division des investigations criminelles (DIC) ont déjà auditionné plusieurs responsables afin de clarifier les conditions de passation et d’exécution de ces marchés. Parmi les irrégularités relevées figure notamment une avance de démarrage de 1,377 milliard de francs CFA qui n’aurait pas été déduite des prestations réalisées, ainsi que des dépenses de 210 millions destinées à des formations dont ni les bénéficiaires ni le contenu ne sont clairement identifiés.

D’après la même source, si ces irrégularités venaient à être confirmées, l’enquête pourrait déboucher sur des poursuites visant plusieurs anciens responsables.