Macky Sall reçu à l’Élysée…par Macron

L’ancien président Macky Sall a été reçu lundi 2 juin 2026 à l’Élysée par le président français Emmanuel Macron. À l’issue de cette rencontre, Macky Sall a exprimé sa gratitude pour l’accueil et la qualité des échanges et a souligné la convergence de vues avec Macron sur l’avenir de l’Organisation des Nations Unies.

« Je remercie vivement le Président Emmanuel Macron pour son accueil chaleureux et nos échanges fructueux à l’Élysée », a déclaré l’ancien chef de l’État, précisant que les deux personnalités « partagent la vision d’une ONU ambitieuse, réformée et revitalisée pour renforcer son efficacité, sa représentativité et sa capacité à répondre aux attentes des peuples et des États. »

Une visite intervenant dans le contexte de la candidature de Macky Sall au poste de Secrétaire général des Nations Unies, pour laquelle il poursuit activement ses consultations diplomatiques auprès des grandes capitales mondiales. Le soutien, ou du moins la bienveillance, de Paris constituerait un atout non négligeable dans cette course à la succession d’António Guterres.