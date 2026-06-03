Nouveau gouvernement : Aminata Touré met en garde contre tout blocage institutionnel

Invitée de Radio France Internationale, Aminata Touré, coordonnatrice de la coalition Diomaye-Président, s’est exprimée sur la formation du nouveau gouvernement et sur l’absence volontaire des figures majeures de Pastef, conformément au souhait d’Ousmane Sonko. L’ancienne Première ministre, connue sous le surnom de « Mimi », a adressé un avertissement au président de l’Assemblée nationale, estimant que l’action gouvernementale pourrait être entravée au Parlement.

« Si chacun respecte ses prérogatives et place l’intérêt du Sénégal au-dessus des calculs personnels, il n’y aura pas de blocage. Mais j’espère que l’Assemblée ne sera pas utilisée pour servir des ambitions individuelles », a-t-elle déclaré, en référence à Ousmane Sonko, récemment réintégré comme député puis porté à la tête de l’hémicycle après la démission d’El Malick Ndiaye.

Aminata Touré a insisté sur la nécessité d’éviter les querelles politiques permanentes : « On ne peut pas être dans des scènes de ménage éternelles. Les Sénégalais attendent que chaque institution joue son rôle : l’Assemblée, l’exécutif, le judiciaire, et le Conseil constitutionnel. Ils jugeront sur les actes. »