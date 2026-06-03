Mimi Touré défend le nouveau gouvernement et appelle à la stabilité institutionnelle

La formation du gouvernement dirigé par Ahmadou Alamine Mohamed Lo continue d’alimenter les débats politiques. Face aux critiques sur l’absence des principaux responsables de Pastef dans l’équipe, Aminata Touré dite « Mimi », coordonnatrice de la coalition Diomaye-Président, a pris la défense du président Bassirou Diomaye Faye. L’ancienne Première ministre estime que les choix opérés relèvent de la légitimité démocratique et doivent être respectés dans l’intérêt du pays.

Composé de trente ministres, majoritairement technocrates et proches du chef de l’État, ce gouvernement illustre la distance politique croissante entre Bassirou Diomaye Faye et son ancien allié Ousmane Sonko, désormais président de l’Assemblée nationale. Pour Aminata Touré, les interrogations sur la légitimité de cette équipe sont infondées : « Il faut rappeler que le président a été élu avec plus de 54 % des voix. Il dispose du pouvoir constitutionnel de nommer un Premier ministre et de valider la composition du gouvernement. » Elle insiste sur l’efficacité attendue de ce nouvel attelage, affirmant que « les Sénégalais veulent avant tout que l’on se mette au travail ».

Au-delà de la composition de l’exécutif, c’est l’Assemblée nationale qui concentre les attentions. Dominée par Pastef et présidée par Ousmane Sonko, elle pourrait devenir un contrepoids inédit au gouvernement. Aminata Touré refuse toutefois de parler de cohabitation : « Le président lui-même est membre de Pastef, tout comme plusieurs ministres. C’est une question interne au parti. Les difficultés ne viendront que si certains cherchent à instrumentaliser les institutions. »

Dans un contexte de tensions persistantes entre les deux figures politiques, Aminata Touré appelle à dépasser les querelles partisanes. « On ne peut pas être dans des scènes de ménage éternelles. Les Sénégalais attendent des solutions sur l’emploi, le coût de la vie, la santé, l’éducation et le développement économique. » Elle rappelle que chaque institution doit jouer son rôle : l’Assemblée pour contrôler, l’exécutif pour gouverner, le judiciaire pour dire le droit et le Conseil constitutionnel pour garantir la conformité des lois.

Pour l’ancienne cheffe du gouvernement, l’avenir politique du pays dépend désormais de la capacité des acteurs à respecter ces équilibres. « Les Sénégalais jugeront sur pièce », conclut-elle, en appelant à une gouvernance axée sur l’efficacité et la responsabilité.