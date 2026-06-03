Mankeur Ndiaye salue l’élection de Coly Seck à l’ONU 

L’ancien ministre des Affaires étrangères, Mankeur Ndiaye, a vivement réagi à l’élection de l’ambassadeur Coly Seck à la présidence de la Quatrième Commission de l’Assemblée générale des Nations Unies (ONU), chargée des questions politiques spéciales et de décolonisation, pour la 81e session.

Dans un message publié sur X, Mankeur Ndiaye a félicité « le chef de la diplomatie sénégalaise » pour cette distinction internationale, tout en mettant en lumière le parcours de Coly Seck qu’il décrit comme « un brillant diplomate » ayant été son ancien directeur de cabinet.