« La Trahison de Mon Corps » : Yaye Fatou Kiney Sarr signe son premier roman

L’Empire des Enfants accueillera, le mercredi 17 juin à 17h30, le lancement officiel du premier roman de Yaye Fatou Sarr, intitulé « La Trahison de Mon Corps ». Un récit intime et bouleversant qui explore les thèmes du deuil, du corps, de la dignité et de la résilience dans une société où la fertilité reste trop souvent érigée en critère de valeur pour les femmes.

À travers l’histoire d’une héroïne frappée par la perte brutale de sa sœur et confrontée à la ménopause précoce à seulement trente-six ans, l’autrice brise le silence autour d’un tabou encore largement ignoré. « C’est un livre sur ce que la société fait taire. Sur la dignité retrouvée. Pour toutes celles qui se sont un jour senties étrangères à elles-mêmes », confie l’auteure dans son invitation.

Le roman se veut à la fois témoignage et manifeste de liberté. Chaque exemplaire acheté contribuera également au soutien des enfants de l’Empire des Enfants, renforçant la dimension sociale et solidaire de l’événement.

Consultante en communication marketing, rédactrice web et fondatrice de la plateforme AILES, Yaye Fatou Sarr est également volontaire au sein de plusieurs organisations de défense des droits humains, notamment l’Alliance des Organisations de Jeunes du Sénégal pour les Droits des Filles et le collectif Africtivistes. Son engagement pour les femmes, les enfants et les couches vulnérables nourrit son écriture, qu’elle considère comme un refuge et une forme de résistance.

Avec « La Trahison de Mon Corps », Yaye Fatou Kiney Sarr ouvre une voie littéraire audacieuse, donnant voix à des réalités trop longtemps étouffées. Ce lancement s’annonce comme un moment de partage, d’émotion et de réflexion sur la place du corps et de la dignité dans nos sociétés.