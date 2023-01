Prison Mbour : Evasion de deux détenus dont le fils d’un célèbre journaliste

Deux prisonniers se sont évadés de la prison de Mbour. C’est l’une des nombreuses évasions qui ont eu lieu à la maison d’arrêt et de correction de Mbour où les conditions de détention sont régulièrement dénoncées. L’un des meurtriers de Béa, la Franco-sénégalaise tuée chez elle à Somone au quartier « Les Aigrettes » s’est évadé de la prison. Il s’agit de Mamadou Moustapha Diop, âgé de 21 ans et né à Nguekokh. Ce fils du journaliste Mansour Diop et son acolyte ayant échoué dans leur tentative de vol, avaient battu et asphyxié la dame Franco-sénégalaise, il y a quelques semaines. L’autre évadé est le nommé Elhadji Sarr, 21 ans, apprenti chauffeur de camion, renseigne Emedia.

Les cas d’évasion semblent être monnaie courante à la maison d’arrêt et de correction de Mbour. En effet, le 1er octobre dernier, deux détenus s’étaient fait la malle. Il s’agissait de Modou Diouf dit « Diokel » et Aliou Sow, inculpés pour les faits de viol et de meurtre. Le motif de cette évasion était lié aux difficiles conditions de détention. Plus récemment, des pensionnaires avaient observé une grève de la faim pour dénoncer les longues détentions préventives et demander leur jugement à la Chambre criminelle.