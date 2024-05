Privée des droits à la représentativité…La FGTS/B s’en remet à l’arbitrage du PM

Le Secrétariat Exécutif Permanent (SEP) de la Fédération Générale des Travailleurs du Sénégal-B (FGTS/B) s’est réuni en session ordinaire ce samedi 25 mai 2024 à son siège social après son premier congrès ordinaire du 20 avril 2024 au CNFA à Rufisque.

En attendant une baisse substantielle du coût de la vie, la FGTS/B salue la baisse du prix de l’engrais et surtout les dispositions prises pour l’encadrement de la distribution des intrants et exhorte à la désalinisation et l’emblavement de superficies plus importantes ainsi que la récupération des terres non exploitées cédées à de grandes entreprises comme les Grands Domaines du Sénégal (GDS) ou à des particuliers, afin d’offrir des opportunités d’emploi aux populations autochtones et de tendre ainsi vers la souveraineté alimentaire.

Le SEP propose l’instauration d’une journée nationale dédiée à l’agriculture et à la pêche à l’instar de l’élevage, dans une meilleure approche endogène telle que préconisée.

En outre, la cherté des médicaments et des soins fait partie du coût exorbitant de la vie si elle ne l’hypothèque pas tout simplement. Et à cause de l’enchérissement exponentiel des dépenses de santé dénommées « dépenses catastrophiques », les charges représentent plus de 52% pour les ménages contre 48% pour l’Etat et ses partenaires au Développement. Le SEP sollicite du gouvernement à l’instar de la réforme de la justice, une relecture de la réforme hospitalière de 1998 dévoyée et une meilleure mise en œuvre de la Couverture Sanitaire Universelle (CSU) par une autre approche plus pertinente simplement.

Le SEP constate pour le déplorer, l’attitude du ministère en charge du travail qui persiste à priver la FGTS/B de ses droits à la représentativité dans toutes les institutions et rencontres du fait des atermoiements partisans du Directeur Général du Travail et de la Sécurité Sociale et s’en remet à l’arbitrage de Monsieur le Premier Ministre qui tarde à accuser réception de nos différents courriers. Nous espérons que par simple courtoisie républicaine, cela ne saurait tarder.

A la lecture de la liste des délégués du Sénégal, l’une des plus importantes au monde, à la 112ème Conférence Internationale du travail, comprenant des centrales syndicales non représentatives dont le score aux récentes élections de représentativité varie entre 0 et 5% ainsi que la quasi-totalité de l’effectif du Ministère du Travail au détriment de la FGTS/B dont les efforts lui ont valu le score très honorable de 10.20%, le SEP a ressenti un malaise et un sentiment d’injustice.

Le SEP invite à nouveau Monsieur le Premier Ministre à la tenue de la plénière de restitution promise à And Gueusseum pour un dénouement de la crise dans les collectivités territoriales et la fin de la rétention de l’information sanitaire et sociale qui perdure et plombe le système sanitaire dont le pilotage se fait à vue sans aucun indicateur pertinent même si des performances sont annoncées.

Par ailleurs, les dénégations et la confusion entretenue par le Directeur Général du Travail et de la Sécurité Sociale sur l’annulation des résultats des élections de représentativité des syndicats du secteur de l’éducation ont retenu l’attention du SEP qui invite le Premier Ministre à un arbitrage d’une élection d’éducateurs entachée de fraude privant le SELS/A de sa place naturelle parce que syndicat dont la représentativité ne souffre d’aucun doute.

Le SEP exhorte le Camarade Mbaye Sow Secrétaire Général du SUDTM à plus d’engagement dans ses pertinentes propositions de sortie de crise dans les collectivités territoriales et appelle les travailleurs au respect des mots d’ordre de l’Alliance And Gueusseum.

Le SEP s’incline devant la mémoire des enseignants lâchement assassinés et exige plus de sécurité pour les populations et particulièrement les agents de l’Etat exerçant en zones réputées difficiles.

Le SEP félicite tous les camarades et les remercient pour leur pleine participation à la fête du 1er Mai dans toutes les régions et fustige la posture du Ministère du Travail qui se complait à zapper la FGTS/B de toutes les rencontres officielles dont la dernière concerne la réforme de la justice, tout en lui rappelant combien il est délicat de noyer le…poisson-baleine.

Fait à Dakar, le 25 mai 2024

Le Secrétariat Exécutif Permanent