L’UNIS invite Diomaye à rencontrer les acteurs économiques étrangers

L’UNIS invite le chef de l’Etat à rencontrer les grands groupes et acteurs économiques étrangers qui contrôlent l’économie du pays.

Le nouveau chef du gouvernement, en sa qualité d’inspecteur des domaines, avait rappelé aux sénégalais que l’économie du Sénégal est contrôlée à 80% par les étrangers. Il n’est pas le seul. L’inspecteur Cheikh Thiam, aussi des impôts et domaines, nous informait qu’un groupe spécifique contrôlait 50% de l’industrie agroalimentaire et du commerce. Les inspecteurs des impôts et domaines ont, pour des raisons évidentes, une visibilité sur les chiffres d’affaires et structures des différents secteurs de l’économie. Les chinois, turcs, indiens, Libanais, français, marocains et autres étrangers contrôlent notre économie.

La Teranga du Sénégal et ses lois sans barrière ont fini de faire de l’Etat du Sénégal un acteur faible dans son propre territoire et marché, un marché national captif, dominé par des acteurs étrangers qui s’imposent aussi bien face au secteur privé national que face aux populations endogènes dont leurs conditions de vie sont maintenant en bonne partie dépendantes de ces acteurs économiques. Cette domination doublée d’une dépendance est antinomique à l’obligation non négociable d’être maitre chez soi. Il faut donc engager la reprise de tous les leviers de l’économie nationale et organiser le contingentement des secteurs et activités économiques, industrielles et services selon nos intérêts propres et spécifiques. Il y va de notre réussite nationale et capacité à nous développer. L’UNIS entend engager une mobilisation pour soutenir cet élan.

L’UNIS invite aussi le président Diomaye Faye, à engager avec son homologue lors de son prochain déplacement en Guinée, la question des populations guinéennes qui s’établissent au Sénégal. Les associations de guinéens fixent leur nombre au Sénégal à plus de 4 millions.

Cette question sensible doit faire l’objet de discussions franches pour arrêter ce qui se profile comme une future crise entre les deux pays si rien n’est fait. En effet, partout dans le monde, à chaque fois qu’une population étrangère commence à occuper une place trop importante dans un autre pays, sans qu’une régulation de leur flux et règle d’établissement définitif ne soit mise en place, surtout dans un pays pauvre comme le Sénégal dont les ressources sont limitées, le pays hôte subit négativement ce flux migratoire.

Il est bon de préciser que la libre circulation des biens et des personnes est un principe communautaire qui vise à favoriser les échanges entre populations de la CEDEAO et non l’établissement définitif de populations d’un pays dans un autre pays de la CEDEAO.

Ce principe ne saurait donc valoir de mécanisme suffisant de régulation pour le Sénégal, lequel, malgré ses valeurs de Teranga ne saurait aussi échapper à l’impératif de contrôle et limitation de ces flux migratoires. La même situation n’est pas observée avec les populations maliennes, ivoiriennes, gambiennes, etc. C’est donc une spécificité propre aux populations guinéennes ici au Sénégal.

Ce débat pose des questions certes sociales, mais surtout des questions économiques sérieuses. Le Sénégal n’est pas un pays riche. Il n’a pas les moyens de soutenir cet établissement massif, de plus en plus visible dans toutes les sphères de la vie sociale et économique et qui semble s’accélérer au visu. Il faut corriger et anticiper de futures crises entre deux pays voisins. Si les populations sénégalaises migraient et s’établissaient en nombre similaire à Conakry ou en Guinée Bissau, ou en Gambie, elles devraient aussi faire l’occasion de politique de contrôle par ces pays.