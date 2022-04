Prix Marc-Vivien Foé : Gana Guèye nominé

La succession de Gaël Kakuta est ouverte ! Vainqueur du Prix Marc-Vivien Foé l’an passé, le milieu offensif congolais de Lens ne figure pas dans la liste des 12 nominés pour le prix de meilleur joueur africain de Ligue 1 pour l’édition 2022 dévoilée ce lundi par RFI et France 24.

On retrouve en revanche un autre Lensois, Seko Fofana, deux Parisiens, Achraf Hakimi et Gana Gueye, l’ailier lyonnais Karl Toko Ekambi, le capitaine stéphanois Wahbi Khazri, les deux défenseurs rennais Nayef Aguerd et Hamari Traoré, ou encore Mohamed Bayo, auteur d’une première saison aboutie en Ligue 1 et meilleur buteur africain du championnat cette saison à l’instant T avec 10 réalisations.

Avec Hakimi, Aguerd mais aussi Sofiane Boufal et Yunis Abdelhamid, le Maroc est le pays le plus représenté. Parmi les nommés, Boufal et Toko Ekambi ont déjà remporté ce trophée par le passé.

Le vainqueur de cette édition qui s’annonce ouverte sera révélé le lundi 16 mai à l’issue d’un vote d’une centaine de journalistes spécialistes du football français et africain.

Les 12 nominés pour le Prix Foé 2022 :

· Yunis ABDELHAMID (STADE DE REIMS / MAROC)

· Nayef AGUERD (STADE RENNAIS / MAROC)

· Mohamed BAYO (CLERMONT FOOT 63 / GUINÉE)

· Sofiane BOUFAL (ANGERS SCO / MAROC)

· Seko FOFANA (RC LENS / CÔTE D’IVOIRE)

· Idrissa Gana GUEYE (PARIS SAINT-GERMAIN / SÉNÉGAL)

· Achraf HAKIMI (PARIS SAINT-GERMAIN / MAROC)

· Wahbi KHAZRI (AS SAINT-ÉTIENNE / TUNISIE)

· Mario LEMINA (OGC NICE / GABON)

· Moses SIMON (FC NANTES / NIGERIA)

· Karl TOKO-EKAMBI (OLYMPIQUE LYONNAIS / CAMEROUN)

· Hamari TRAORÉ (STADE RENNAIS / MALI)

Source : Afrik-Foot