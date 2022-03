Problème des malades mentaux : Ansoumana DIONE monte au front contre l’exclusion

Un malade mental égorge et brûle le corps d’un menuisier d’une cinquantaine d’années à Sandaga. Un fait extrêmement grave, qui a plongé tout le Sénégal dans la tristesse et la consternation. Aujourd’hui, il est temps pour le peuple sénégalais, de prendre ses responsabilités, face aux multiples problèmes qu’il rencontre, en termes de prise en charge des citoyens victimes de troubles mentaux et de toxicomanies.

Vu l’ampleur du phénomène et l’urgence d’y apporter des solutions, l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM), va s’investir davantage pour leur bien-être et la sécurité publique. En effet, son Président, Ansoumana DIONE, rencontre la presse, ce lundi 07 mars à 10 heures, au Siège des journalistes à Rufisque, sous le thème : « Santé Mentale – Non à l’Exclusion, Oui aux Soins. »

Depuis 2000, l’ASSAMM travaille sans aucun moyen, avec son Siège de Kaolack, confisqué et fermé depuis 2013, par les autorités sanitaires. C’est pourquoi, elle compte adopter d’autres stratégies pour pouvoir venir en aide aux quatre mille malades mentaux qui errent à travers tout le pays, sans aucune assistance. Pour toutes ces raisons, nous vous demandons de bien vouloir faire couvrir ladite conférence de presse.

Rufisque, le 06 mars 2022,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)