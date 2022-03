Après les Locales…Habib Niang mobilise déjà pour les

Habib Niang, responsable politique de l’Apr prépare déjà les élections législatives du 31 Juillet 2022. Pour cela, le leader apériste de la zone Nord a décidé de rencontrer la coordination des étudiants Thiéssois qui regroupe tous les présidents des amicales d’étudiants Thiéssois dans toutes les universités publiques et privées du Sénégal, ce Samedi 05 Mars.

Cette remobilisation commence par les étudiants qui sont venus pour réitérer leur engagement. Ils ont surtout émis le souhait d’aller voir les camarades, étudiants les sensibiliser afin de les amener à adhérer et à rejoindre la cause du leader apériste. » Président, nous sommes ravis que vous ayez commencé vos activités par la coordination de l’amicale des étudiants Thiéssois. Nous nous sommes réunis et après concertation avons tous décidé sans exception à vous soutenir davantage dans vos activités socio-économiques et politiques.

Vous n’êtes pas sans savoir que nous étions déjà mobilisées, mais aujourd’hui, nous avons un autre défi à relever, c’est de faire en sorte que nos jeunes frères, qui viennent d’arriver dans les universités, rallient notre cause. Et nous pensons que cela ne va pas être difficile, car vous n’êtes plus à présenter au sein des universités, vos œuvres parlent d’elles-mêmes. Même nos camarades qui ne sont pas des thiessois bénéficient des actions que vous posez à l’endroit des étudiants » a déclaré le coordinateur des amicales des étudiants Thiéssois.

Loin de s’en arrêter à la sensibilisation, les étudiants ont décidé pour plus de visibilité de mettre sur pied un cadre qui regroupera tous les étudiants Thiéssois partisans de Habib Niang responsable politique de l’Apr pour une stratégie commune. » Nous nous sommes réunis et avons décidé de nous réorganiser pour plus d’efficacité et de résultats surtout pour le compte de notre leader et parrain le Président Habib Niang. Nous sommes tous conscients des efforts que vous faites pour la population et surtout pour la jeunesse estudiantine et ensemble nous allons travailler de concert pour vous hisser encore plus haut » conclut-il.

Le Président Habib Niang prenant la parole à remercier les étudiants venus à la rencontre. » J’ai tenu à vous rencontrer aujourd’hui, dans le cadre de la reprise de mes activités politiques en vue des législatives prochaines. Et j’ai décidé de démarrer avec vous mes chers étudiants, je pense qu’entre nous le discours ne doit pas être long, pour la simple raison que vous connaissez réellement mes intentions et mon soutien pour la réussite des étudiants Thiéssois ou qu’ils soient.

Les locales sont derrière nous maintenant, nous devons nous projeter sur les échéances futures à savoir les législatives. Continuez la massification, inscrivez-vous et faites inscrire vos camarades qui ne sont pas encore inscrits sur les listes électorales, et avec tous mes militants et sympathisants nous allons travailler de concert pour l’atteinte de notre objectif » a laissé entendre Habib Niang responsable politique de l’Apr.

À la fin de la réunion, les étudiants ont pris rendez-vous avec leurs camarades pour la formation d’un collectif des étudiants Thiéssois partisans de Habib Niang.