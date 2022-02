Habib Niang pour un sursaut patriotique des enseignants

Habib Niang responsable politique de l’Apr a fait l’économie de la situation actuelle du pays. L’ex-président du Mouvement And Suxxali Sénégal reprend du service en appelant les enseignants à un sursaut patriotique pour sauver l’année scolaire.

Soucieux de l’avenir de l’école sénégalaise, Habib Niang arbore son bâton de pèlerin en sa qualité « d’ambassadeur de la paix » pour se joindre à l’appel lancé par le ministre de l’Éducation nationale aux syndicats des enseignants pour une issue heureuse à ce problème qui gangrène l’école sénégalaise.

« Nous sommes conscients des difficultés que vivent nos écoles. Les grèves répétitives ont une conséquence néfaste sur le niveau des élèves. Et pour toutes ces raisons, j’appelle mes frères et sœurs du corps enseignant à penser aux enfants et à leur avenir. Personne ne néglige la condition des enseignants, mais il faut accepter le fait que l’Etat est en train de faire des efforts pour répondre aux différents points de revendications que les syndicats ont posées », dit-il.

Dans son analyse de la situation, Habib Niang exhorte les maires nouvellement élus à travailler de sorte que les populations puissent sentir le changement tant du côté social qu’économique.

Il précise : « les élections locales sont passées, et maintenant, ce n’est plus le temps de la parole, mais celui de l’acte. Les maires qui ont été élus, doivent mériter la confiance des populations qui ont voté pour eux. En traduisant ce rêve en réalité. Je pense que tous les élus doivent s’inspirer de la vision du chef de l’Etat Macky Sall qui ne cesse de prouver et de montrer le chemin de l’émergence vers lequel il ambitionne de mener notre pays avec ses différentes réalisations ».

Pour terminer, le responsable Apériste a loué cette grande distinction que le président Macky Sall a fait à son prédécesseur et père le président Abdoulaye Wade en donnant son nom au stade international du Sénégal qui portera désormais le nom de l’ancien président du Sénégal Maître Abdoulaye Wade à partir de ce 22 Février 2022. Une manière de magnifier et de rendre un hommage mérité à Maître Wade qui a contribué à la consolidation de la démocratie sénégalaise.