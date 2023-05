Procès du 16 mai : La position du F24

A moins de 24 heures du début du procès de présumé viol opposant Ousmane Sonko à l’ex masseuse Adji Sarr devant la Chambre criminelle, la mobilisation s’agrandit au sein de l’opposition. Le coordonnateur des Forces vives de la Nation F24, dont le leader de Pastef est membre, renseigne sur ce qui est prévu.

« Pour le moment, on n’a pas discuté de cela. On a retenu dans les objectifs de F 24 qu’on ne peut pas tolérer que monsieur Macky Sall sélectionne les candidats et qu’il décide de qui va y aller et qui ne va pas y aller. Ça est un principe sur lequel tout le monde est d’accord. La dernière fois qu’on a discuté, les gens étaient d’accord.

Hier comme aujourd’hui, on est d’accord pour dire qu’on n’acceptera pas que monsieur Macky Sall, sur des bases juridico-politiques, sur des bases qui ne sont pas acceptables qu’il élimine des candidats y compris monsieur Ousmane Sonko.

S’il advenait qu’il en décide ainsi et qu’il pose des actes qui doivent nous pousser à réagir, évidemment on va réagir », a-t-il déclaré sur les ondes de la RFM.