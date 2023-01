Procès en vue…Les députés de Yewwi se solidarisent avec Ousmane Sonko

Le groupe parlementaire Yewwi Askan Wi réitère son soutien indéfectible à Ousmane Sonko. Lors d’un face à face avec la presse, les parlementaires ont déclaré que le leader du Pastef est « victime d’un complot d’État, d’un acharnement judiciaire et d’une instrumentalisation de la procédure pénale pour l’écarter de la liste des candidats de l’élection présidentielle de 2024 ». C’est pourquoi ils condamnent avec la dernière énergie l’ordonnance de renvoi décidée par le juge d’instruction.

« Malheureusement les comploteurs refusent d’admettre l’échec de leurs funestes plans visant à aménager un boulevard pour le 3e mandat illégal et illégitime de Macky Sall en 2024. Cette folle ambition du 3e mandat et son corollaire qui est la liquidation politique des candidats sérieux de l’opposition, fait peser de lourds dangers sur la stabilité du Sénégal. Le Président Ousmane Sonko subit depuis trop longtemps des actes de persécution judicaire et administrative qui sont certainement pilotés depuis le palais présidentiel », a déclaré la porte parole du jour.

Avant d’ajouter : « en effet la folle machination judicaire qui a privé Karim Wade et Khalifa Ababacar Sall de leur droit d’éligibilité s’est emballée à nouveau pour broyer de l’opposant et faire d’Ousmane Sonko sa prochaine victime sacrificielle sur l’autel de la nouvelle religion d’État : le présidentialisme illimité de Macky Sall au mépris de la constitution, du droit à un procès équitable et des libertés fondamentales des citoyens. Devant l’arbitraire et l’oppression exercés par le régime de Macky Sall, chaque sénégalais est légitimement fondé à exercer son droit irrévocable et inaliénable de résister, à l’instar du Président Ousmane Sonko. C’est pourquoi le groupe parlementaire Yewwi Askan Wi résistera par tous les moyens à la volonté dictatoriale de Macky Sall et de ses larbins.

Nous lançons un appel à tous les sénégalais de barrer résolument et avec détermination la route au despote Macky Sall qui veut transformer notre chère démocratie en une république bananière ou les désirs du chef doivent primer sur la légalité républicaine. Nous lançons un appel aux magistrats et aux forces de défense et de sécurité de rester fidèle à la république et à leur serment de la servir loyalement, et non aux caprices éphémères d’un apprenti dictateur frappé d’amnésie et de la frénésie du pouvoir éphémère ».