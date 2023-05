Procès Sonko-Adji Sarr : Les véritables raisons du renvoi

On en sait un peu plus sur les véritables raison motifs du renvoi du procès entre Ousmane Sonko et Adji Rabi Sar, qui devait s’ouvrir ce mardi 16 mai devant la chambre criminelle de Dakar. Selon, Me Moussa Sarr , avocat de Ndeye Khady Ndiaye, ce renvoi ce justifie d’une irrégularité de procédure.

«C’est le président de la chambre criminelle de Dakar qui a décidé de renvoyer le dossier de ce marin à huitaine. Le tribunal a constaté que les prescriptions de l’article 246 du code de procédure pénal ne sont pas respectées. Ce texte indique que les débats au fond ne peuvent s’ouvrir que trois jours au moins après l’interrogation. Et notre cliente Ndeye Khady Ndiaye à été interrogée hier. Ce qui fait que le tribunal ne pouvait pas statuer sur le fond de l’affaire. Pour régulariser cette anomalie, le président du tribunal a ordonné le renvoi», a-t-il expliqué au sortir du tribunal.