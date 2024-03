Programme : La recette d’Aly Ngouille Ndiaye pour lutter contre l’émigration

Le Sénégal est un grand pourvoyeur d’émigrés en Afrique et dans le monde. Selon l’OCDE, environ 700.000 émigrés sénégalais résidaient dans l’ensemble des pays du monde. Parmi eux, 33 % vivaient en Afrique de l’Ouest, soit environ 230.000 émigrés, dont plus de la moitié résidaient en Gambie. Avec environ 400.000 émigrés sénégalais résidant dans les pays de l’OCDE, Le Sénégal est le pays de l’UEMOA avec le plus grand nombre d’émigrés dans les pays de l’OCDE, devant la Côte d’Ivoire et le Mali. Dans ce cadre, la coalition Aly Ngouille Ndiaye Président annonce des mesures drastiques pour arrêter cette hémorragie. Les jeunes Sénégalais de plus en plus bravent l’océan pour rallier les côtes espagnoles.

« La Migration est un phénomène naturel qui existe depuis la nuit des temps. La position du Sénégal sera de faciliter une émigration sûre et régulière afin de préserver notre capital humain. Analyser d’une manière holistique la problématique de la migration, identifier le profil du migrant pour y apporter des solutions. Proposer une Stratégie nationale de lutte contre la migration, plus inclusive que le plan stratégique du 27 juillet 2023.

Appliquer la réciprocité pour les visas d’entrée au Sénégal, revoir, avec les représentations diplomatiques accréditées au Sénégal, les modalités financières de délivrance de visas aux citoyens sénégalais », lit-on dans le programme de l’ancien ministre de l’Intérieur. Qui entend par ces mesures éradiquer le phénomène de l’émigration irrégulière.