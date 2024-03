Campagne : Anta Babacar Ngom veut réconcilier les FDS avec leurs populations

Anta Babacar Ngom a déroulé son programme pour renforcer la sécurité et la défense. Elle ropose un livre blanc dans l’idée de développer « l’esprit de défense et de sécurité, sanctuariser le territoire national et surtout réconcilier les FDS avec les populations. »

« Nous nous engageons résolument à fortifier la tranquillité publique, la défense et la sécurité de notre nation ». L’engagement ferme d’une soldate sur le front politique. Elle avance ses pions dès le début de la campagne électorale. Objectif, dans ce domaine, proposer des « réformes institutionnelles indispensables pour faire face de manière plus efficace aux menaces issues de l’environnement géopolitique international et sous-régional ». Pour donner sens à cette réforme majeure, la présidente du mouvement ARC compte adopter une Loi d’Orientation sur la sécurité intérieure. Une priorité de l’heure au moment ou les menaces sont multiformes

La défense rime avec civisme et citoyenneté. Des notions qui transcendent le service militaire et s’ancrent dans la société. A en croire la candidate Anta Babacar Ngom, sur Seneweb,« la formation d’un esprit civique et citoyen dès le plus jeune âge » est primordiale. C’est pourquoi, ARC cible les temples du savoir pour distiller cette idéologie. Ainsi, l’esprit de discipline des forces armées sera intégré dans l’éducation à la citoyenneté, visant à préparer la nation sénégalaise aux crises potentielles, qu’elles soient naturelles ou humaines, comme des pandémies ou des actes de terrorisme.

« Nous développerons chez chaque Sénégalais une conscience des menaces et des risques, ainsi qu’une culture de protection et de résilience. Nous œuvrerons au renforcement de la sécurité de proximité, par l’achèvement de la départementalisation de l’implantation des forces au plus près des populations. Cette stratégie implique une redéfinition et une rationalisation des zones de compétence entre la Police et la Gendarmerie, afin d’assurer une présence cohérente et efficace au sein de nos communautés ».

Sur le terrain, les relations entre forces de l’ordre et citoyens sont de plus en plus tendues. Les récentes manifestations politiques constituent l’image la plus achevée. Plaintes et complaintes dans les deux camps. Ce qui amenuise le coefficient de confiance qui était un pont de protection et de sérénité entre les deux parties. Anta Babacar Ngom veut renouer le dialogue, resserrer les liens et augmenter le capital confiance. « Nous améliorerons significativement l’interaction des citoyens avec les services de sécurité, en simplifiant les procédures d’alerte et de signalement, et en garantissant un accueil et un accompagnement de qualité par dans les brigades et les commissariats. Par la mise en place de patrouilles mobiles et de réserves, nous réduirons les délais d’intervention à 10 minutes, dans les zones urbaines. Chaque contribuable mérite une réponse attentive et professionnelle à ses préoccupations de sécurité ».

Cette approche innovante vise à anticiper et à répondre plus efficacement aux situations d’urgence et à la lutte contre toutes les formes de criminalité. Anta Babacar Ngom, toujours sur Seneweb, s’engage à doubler les effectifs de la Police et de la Gendarmerie, tout en renforçant leur formation et en modernisant leurs capacités opérationnelles. Une attention particulière sera accordée au contreterrorisme, à la cyberdéfense, à la cybersécurité et à la lutte contre la cybercriminalité, domaines devenus cruciaux dans la préservation de notre sécurité nationale ».

Cela passe par la protection et à la sanctuarisation de nos frontières et le renforcement des moyens de contrôle de la Police, de la Douanes et des agents des Eaux et Forêts. La présidente de ARC veut « créer des forces militaires de réaction rapide sous blindage et multiplierons l’implantation des Groupes d’Action Rapide de la Gendarmerie, garantissant ainsi une réactivité et une protection accrue de notre territoire, notamment contre la menace terroriste ».

Elle n’oublie pas aussi d’améliorer les conditions de vie et de travail de nos forces de défense et de sécurité. Pour Anta Babacar Ngom, « la dignité, le respect et le bien-être de ceux qui mettent leur vie en jeu pour défendre notre pays seront toujours prioritaires ».