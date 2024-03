Campagne : TAS déroule son programme d’industrialisation pour Touba

Le candidat de la République des Valeurs (RV) a été dans la cité religieuse à Touba ce mercredi. Face aux populations, Thierno Alassane Sall (TAS) a d’abord apprécié cette cohésion sociale dans entretenue par les hommes religieux connus dans cette localité. Après avoir sollicité des prières du patriarche de Minam, le candidat qui prône le changement radical rappelle la place que son programme occupe dans son programme.

Thierno Alassane Sall, dans ce programme d’ailleurs, laisse une place aux politiques industrielles, économiques et commerciales. Il faut selon lui, impulser la politique industrielle au ministère de l’économie pour un développement cohérent et intégré. Touba devra bénéficier de la la territorialisation de l’industrie en priorisant l’industrialisation régionale basée sur les filières porteuses locales et développer des industries fortes en chaînes de valeur. La cité religieuse pourra aussi bénéficier d’agences opérationnelles régionales avec l’établissement des hubs régionaux pour soutenir techniquement et financièrement les projets industriels et favoriser les investissements locaux.

La promotion de l’industrie verte occupera une place importante avec des industries respectueuses de l’environnement avec des standards écologiques pour attirer des financements verts. Enfin, pour la mutualisation des synergies sectorielles Thierno Alassane Sall indique que les investissements dans les secteurs connexes seront de mises pour stimuler la manufacture locale et imposer un quota de 30% de « Made in Sénégal » pour les projets publics.