Projet «D-CLIC» : Simplon Sénégal forme 59 jeunes prêts à l’emploi

Dans le cadre du projet « D-CLIC, formez-vous au numérique » de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), Simplon Sénégal, en tant qu’opérateur de mise en œuvre local du projet, fête ses nouveaux diplômés. 59 jeunes ont terminé leur formation et sont prêts à l’emploi dans les domaines des nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC).

Le projet « D-CLIC, formez-vous aux métiers du numérique avec l’OIF » est mis en œuvre par l’OIF dans le cadre de la Stratégie de la Francophonie numérique 2022-2026. Il vise à contribuer aux efforts de ses États et gouvernements membres en faveur de l’emploi des jeunes et des femmes. Le premier volet du projet, consacré à la formation aux métiers du numérique, vise à renforcer les compétences numériques des jeunes et femmes dans les pays francophones dans l’optique de multiplier leurs chances d’accéder à des emplois décents, en entreprise et dans l’entrepreneuriat. Il a contribué depuis 2021 à la formation de 2500 jeunes, dont 50% de femmes dans 14 pays francophones.

Dans sa mise en œuvre opérationnelle, l’OIF s’appuie sur des opérateurs locaux de formation déjà existants, habilités, certifiés et en mesure de proposer des formations de qualité, dans les zones géographiques concernées et sur les familles de métiers retenues comme prioritaires pour l’OIF. C’est en ce sens que Simplon Sénégal et son partenaire Be code ont été sélectionnés pour accompagner 59 jeunes à se former en développement web dont 30 en back end et 30 en front end à partir de juillet 2023 sur une durée de 6 mois.

D-CLIC apporte des solutions pertinentes pour répondre aux besoins des entreprises et favoriser l’entreprenariat. Les formations D-CLIC sont une opportunité d’inclusion en faveur des jeunes qui ont une appétence pour le numérique et qui souhaitent renforcer leurs compétences pour une meilleure insertion professionnelle

L’Office National de Formation Professionnelle et SIMPLON ont signé en 2018 une convention de partenariat dont l’objet porte sur « la promotion des métiers du numérique au Sénégal ». Cette convention a déjà été éprouvée par la mise en œuvre de sessions de formation des formateurs en développement web/mobile et un programme de formation de programme de formation sur les métiers numériques entre 2018 et 2021.

Prenant la parole, le représentant de Mouhamadou Lamine Bara Lo de dire d’emblée : «Permettez-moi de magnifier et de remercier la coopération et le partenariat qui lie l’ONFP à Simplon Sénégal. C’est un long parcours entre les deux entités», a-t-elle déclaré. Selon elle, les parchemins distribués aux apprenants sont tous certifiés. «Ces titres sont arrimés à la Convention collective du commerce», a rassuré la représentante de l’ONFP. Prenant la parole, les étudiants de Simplon ont tenu à remercier leurs encadreurs, leurs coaches et leurs parents. « Merci pour toutes ses opportunités », ont-ils lancé.

Pour rappel, Simplon est un organisme social et solidaire qui a lancé ses activités au Sénégal en 2017. Sa mission est de faire du numeriqué un levier d’inclusion, d’insertion, d’emploi, de mixité, de diversité et d’innovations sociales à travers des projets à fort impact pour les enfants, les jeunes, les personnes en situation de handicap, les femmes, les demandeurs d’emploi, les professionnels, mais également les détenus et les migrants.

Pour mieux développer l’inclusion numérique et multiplier son impact social, Simplon initie des partenariats stratégiques et opérationnels avec les institutionnels et acteurs locaux (ONG, OSC, entreprises, écosystèmes, Etat, écoles, Daaras, particuliers… etc.). Cette démarche vise à impliquer les partenaires dans la co construction, l’opérationnalisation et la gouvernance des projets.

Simplon Sénégal propose des formations métiers (longues : max 9 mois) qui visent l’obtention immédiate d’un emploi, et des formations courtes pensées pour re-mobiliser et sensibiliser les publics fortement éloignés de l’emploi. S’investissant également dans des actions de plaidoyer et de sensibilisation auprès des femmes, des jeunes filles et des publics précaires dans une dynamique d’égalité des chances pour l’accès aux métiers du numérique, Simplon s’assure que ses cohortes sont composées d’un minimum de 35% de femmes.