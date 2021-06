Projet de loi : Cheikhou Oumar Sy parle de « dictature qui se dessine »

Aujourd’hui, vendredi 25 juin, les élus du peuple sont convoqués à l’Assemblée nationale pour modifier en urgence le code pénal et le code de procédure pénale. Un projet de loi qui suscite beaucoup de réactions.

L’ancien député Cheikh Oumar Sy n’a pas attendu une seconde de plus pour alerter sur les dangers de ce nouveau projet de Macky Sall. Lequel, selon lui, pourrait entraîner la mise de beaucoup de manifestants et d’internautes en prison pour délit de terrorisme.

« Ce projet de loi que le président de la République Macky Sall veut faire passer en procédure d’urgence est le plus dangereux de l’histoire du Sénégal. C’est un projet de loi liberticide et qui remet en cause nos libertés fondamentales. Tout acte aujourd’hui peut être interprété comme terroriste. Les forces de défense et de sécurité pourront l’utiliser à tout moment et n’importe comment contre les citoyens et citoyennes sénégalais. Le président doit immédiatement retirer ce projet de Loi qui va remettre en cause notre stabilité et notre cohésion sociale. C’est une pure dictature qui se dessine », a-t-il posté sur son mur Facebook.

Cheikhou Oumar Sy se demande même « où étaient les députés quand ce projet de loi passait en commission technique à l’Assemblée nationale »…