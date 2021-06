Macky crée une loi pour bloquer Sonko et sa 2ème vague…(images et docs)

Les émeutes du mois de mars ont eu raison du président Macky Sall. Ce vendredi en procédure d’urgence, l’Assemblée nationale vote un projet de loi présenté par le président de la République comme le stipule ce document ci-dessous…

Le président a soumis le décret de présentation N° 2021-778 du 15 juin 2021 pour modifier le code pénal et le code de procédure pénal par le projet de loi 10/2021 modifiant la loi N° 65-60 du 21 juillet 1965 portant code pénal…Document de présentation…

Le président de la République a-t-il eu peur des émeutes du 5 mars dernier qui a fait 12 morts ? Dans son discours introductif lors du conseil présidentiel sur l’emploi et l’insertion socio-économique des jeunes, le président de la République a bien dit que les émeutes du mois de mars sont passés mais que cela « ne se reproduirait plus jamais ». Sur ce il a limogé successivement le Directeur Général de la police national et le haut-commandant de la gendarmerie.

Après avoir nommé des durs à cuire à la tête de la police nationale et de la gendarmerie, le président Macky sall s’attaque au code pénal et au code de procédure pénal…Pour plusieurs observateurs, cette modification s’attaque directement aux opposants radicaux et activistes qui ont fait vaciller son régime eau mois de mars dernier. Désormais tous les manifestants troublant l’ordre public en association avec d’autres personnes seront considérés comme terroristes. Ci-dessous, la député Mame Diarra Fam et l’activiste Karim Xrum Xax s’expliquent…

Selon l’opposition, ce projet de loi mue de simples délits en crimes. Ce projet de loi qualifie maintenant de « terrorisme » des actes qui naguère étaient punis par le code pénal. Corser les amendes et peines, pouvant aller jusqu’à la perpétuité…

Et si l’on se souvient, lors des émeutes du mois de mars, le ministre de l’intérieur Antoine Diome avait parlé de « terrorisme »…Aujourd’hui, avec la nouvelle loi, toute manifestation qui déborde sera considérée comme un acte terroriste.

Mais les défenseurs du code rejettent tout ce dit l’opposition. Manifester ne veut pas dire saccager. Et le gouvernement veut prémunir toute manifestation qui déborde. Les Sénégalais auront le droit de manifester. Mais tout acte de vandalisme sera condamné.

Contrairement au message que l’on veut croire aux Sénégalais, ces nouvelles mesures pénales permettront, entre autres :

Aux étudiants pour retard de bourse d’avoir le droit de manifester, mais ils n’auront jamais le droit de caillasser des bus, vandaliser des commerces, saccager les restaurants universitaires.

Tout paysan d’avoir le droit de manifester contre une spoliation foncière, mais n’aura jamais le droit de brûler le champ d’autrui.

Tout travailleur d’avoir le droit de se battre légalement contre un licenciement arbitraire, mais il n’aura jamais le droit de brûler ou de saccager l’entreprise.

Tout usager d’avoir le droit de manifester contre la vie chère, mais il n’aura jamais le droit de brûler une station d’essence ou un supermarché.

Ainsi, en quoi réprimer judiciairement quelqu’un qui a commis des dégâts, des saccages, des actes de vandalisme et installer la terreur, est synonyme d’atteinte à la démocratie ?

Nul ne saurait être d’accord que des gens se réfugient derrière la notion et le symbolisme de la démocratie pour légitimer toute expression violente et barbare.

Pour tous les lecteurs de xibaaru, nous vous présentons le projet de loi (déjà présenté dans un article précédent) qui sera soumis en procédure d’urgence à l’assemblée nationale…