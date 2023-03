Prolongation de la trêve : And Gueusseum accepte la demande du Premier Ministre

En présence de ses conseillers, de la Présidente du Haut Conseil du Dialogue Social, des Ministres du Travail, des Collectivités territoriales, du Directeur général du Budget entre autres Directeurs généraux et du Directeur de cabinet du ministre de la santé et de l’Action Sociale, Monsieur le Premier Ministre Amadou BA a reçu en audience une délégation de l’ASAS And Gueusseum conduite par Mballo Dia Thiam et composée des membres du Directoire national élargi aux 14 présidents d’Assemblées générales de Région And Gueusseum forte de 37 membres le 07 mars 2023 de 19h 30 à 22 h 30 à la Primature.

A la suite d’échanges fructueux dans une atmosphère empreinte de convivialité et d’une réelle volonté mutuelle de trouver une sortie de crise heureuse à la suite des 11 plans d’actions de la Méga coalition composée de l’Intersyndicale des Travailleurs des Collectivités Territoriales et de And Gueusseum, les suivantes conclusions entre autres ont été retenues.

Sur les questions à incidence financière

Le paiement des augmentations de salaires aux travailleurs des Collectivités territoriales au plus tard le 31 mars 2023. Le paiement dans les meilleurs délais des arriérés de 104 millions de primes COVID19 dûs aux 357 travailleurs des Collectivités territoriales par un mode opératoire proposé par le Gouvernement avec l’onction du Premier Ministre suite à la clôture du Fonds dédié au Covid19. La définition d’une feuille de route pour le recensement exhaustif des Travailleurs des collectivités territoriales ayant droits aux augmentations de salaire dans un délai de 15 jours impliquant les Maires, les Présidents de Conseil départemental, les Gouverneurs et le Gouvernement étant disposé à accompagner les Collectivités territoriales à engager des ressources si le périmètre est bien défini. Devant la différence d’interprétation du protocole d’accords Gouvernement-syndicats de la Santé sur l’octroi de l’indemnité de logement à tous les agents de santé et de l’Action Sociale, il est retenu sous l’égide des ministres des finances, de la Fonction publique de la santé et des plénipotentiaires de l’Asas And Gueusseum de trouver dans un délai maximum de 15 jours des propositions concrètes à soumettre à Monsieur le Premier Ministre. Concernant les créances de la CMU, les 20 milliards proposés font l’objet d’un traitement d’autant que ces dettes se reconstituent inéluctablement du fait de la nature du programme qui mérite d’être revu dans certains aspects pour sa pérennité.

La régularisation de la rémunération des Conseillers en Travail social, ainsi que celle des ingénieurs biomédicaux ont été évoquées dans la perspective d’un traitement idoine.

Questions relatives aux foyers de tension au sein du MSAS

En l’absence de madame le Ministre de la Santé et de l’Action empêchée par le deuil qu’elle porte suite au rappel à Dieu de son mari, la courtoisie républicaine commande le report de l’examen des crises dans les hôpitaux de Ourossogui, Mbour, Kolda et au centre Talibou Dabo ainsi que la problématique du service de traitement des insuffisants rénaux abrité dans le hangar de l’aéroport confronté à des baisses de pression d’eau entre autres griefs. Ce sera l’occasion d’adresser les autres points relatifs aux textes réglementaires portant sur le système LMD, les ordres nationaux des Sages-femmes et des infirmiers, la régularisation de la situation administrative des techniciens supérieurs ayant comblé leurs gaps de connaissances et de compétences en vue de leur reclassement dans la hiérarchie A2 entre autres.

S’agissant du rattachement de l’ENDSS à l’Université, Monsieur le Premier Ministre invite le Président de l’ASAS à une séance de travail pour mieux appréhender les enjeux de la formation des paramédicaux dans le nouveau contexte.

Par ailleurs, l’habitat social au menu des débats a été l’occasion de poser d’une part les lenteurs dans l’octroi des parcelles de Daga Kholpa gracieusement offertes par la Chef de l’Etat au victimes de d’acquéreurs de propriétés à NAMORA, d’autre part Monsieur le Premier Ministre accédé à la demande du Président Sidya Ndiaye pour faciliter l’acquisition de terrains aux coopératives d’habitat légalement constituées dans les Collectivités territoriales.

Avant la fin de cette importante audience de facilitation et d’arbitrage qui n’était point une séance de négociations, Madame la Présidente du HCDS a fait part de l’importance des comités de Dialogue social et notamment de la signature d’une charte nationale du Dialogue social à la suite d’un atelier prévu pour le secteur de la Santé et de l’Action sociale. Dans sa réponse le Président de l’ASAS AND GUEUSSEUM, alliance majoritaire autant au plan sectoriel des syndicats qui la composent et au plan national car ayant fait un raz-de marée lors des derniers CAP/CD, rappelle que And Gueusseum est un interlocuteur valable et légitime pour un dialogue social fécond en amont des conflits car ayant une prise réelle sur les événements tout en respectant le droit de chacun à la représentation.

Clôturant les travaux Monsieur le Premier Ministre a invité And Gueusseum à prolonger la trêve jusqu’à la fin du processus entamé dans la sincérité pour la quête commune de solutions pour un apaisement du climat social.

Se réjouissant des réponses apportées et des instructions données par Monsieur le Premier Ministre, après avoir magnifié tous les efforts faits par son Excellence Monsieur le Président de la République dans l’amélioration du pouvoir d’achat des Travailleurs en octroyant les indemnités inédites les plus substantielles, en baissant entre autres la fiscalité, le prix des denrées de première nécessité, le prix du loyer nonobstant les subventions dans un drastique contexte de mondialisation jamais vécu aussitôt après la faucheuse pandémie au Covid19, l’ASAS a décidé souverainement de la poursuite de la trêve en attendant les développements conduisant à la levée des autres mots d’ordre toujours à l’ordre du jour.

Dakar, le 08 mars 2023.

Pour le Directoire

Le Président

Mballo Dia THIAM