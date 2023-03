Affaire 98 milliards : Bougane Guèye fait des révélations et invite Mansour Faye à éclairer les sénégalais

Bougane Guèye Dany a pris. Le leader du mouvement Gueum Sa Bopp est revenu sur ce qui est devenu un véritable scandale à 98 milliard. Le ministre des Transport et non moins beau-frère du président Macky Sall est mis en cause. Le PDG du Groupe D-Média a demandé à Mansour Faye de dire aux sénégalais où sont passés ces milliards.

« Des entités sous la tutelle de Mansour Faye ont fait un emprunt de la société NFJ pour un montant de 98 milliards FCFA. Une transaction en bon et dû forme avec une garantie signé par le président Macky Sall à la date du 6 janvier 2022 », une procédure normale sur la forme. Mais si on en croit le leader de Geum Sa Bopp, c’est loin d’être normal.

Bougane de s’expliquer : « Les fonds n’ont pas atterri au trésor public. Mais ils sont logés dans un compte privé en toute illégalité violant toutes les règles de transparence en la matière », déclare le candidat à la présidentielle lors d’une conférence de presse tenue ce jeudi. Le plus grave dans cette affaire, selon le leader de Gueum Sa Bopp, c’est que « les fonds en question ont été placés en DAT (dépôt à termes). Autrement dit, l’argent a été placé dans une banque de la place.»

Ces fonds sont loin d’être infertiles. Si on en croit le PDG du groupe D-Média, ils produisent des intérêts qui sont versés dans un compte au nom de l’Etat du Sénégal à l’insu des services du ministère des Finances. Ces fonds en question sont logés à First National Bank sous le numéro de compte 010100221500000160 ouvert au nom de ASGC Sénégal. Mais les intérêts générés sont logés dans un compte méconnu des services du ministère des Finances et dont un proche de Mansour Faye en est le signataire.

Fort de ce constat, Bougane Guèye invite le principal concerné (Mansour Faye) à éclairer la lanterne des sénégalais et leur dire ce qui s’est réellement passé sur cette nébuleuse autour des 98 milliards empruntés au nom des sénégalais.

Abordant l’affaire de l’ancien Premier ministre, Hadjibou Soumaré, Bougane Guèye a dénoncé la judiciarisation de l’espace publique. Qui selon lui est un signe de peur. Il a invité Macky Sall à respecter les droits des citoyens. Par ailleurs, le leader de Geum Sa Bopp a lancé un appel à ses camarades de l’opposition pour faire au projet anti-constitutionnel du chef de l’Etat.

Aliou Ngom pour Xibaaru