Propos de Gaston : Les leaders de Yewwi se fâchent et fixent un ultimatum à Macky

S’il y’a une personne qui doit remuer la langue sept (7) fois avant de parler, c’est bien Gaston Mbengue. Le promoteur de lutte a dérapé en déclarant que les Dias sont minoritaires au Sénégal. Ces propos du frères d’Aminata Mbengue Ndiaye ont mis les leaders de la coalitions Yewwi Askan Wi dans tous leurs états. Et ces leaders ont donné un ultimatum au président Macky Sall pour qu’il condamne ces propos.

« Nous exigeons du Président Macky Sall qu’il condamne dans les 24h, sans réserve et publiquement, les propos scandaleux, l’appel au meurtre lancé aujourd’hui par un de ses souteneurs contre monsieur Barthélemy Dias », avertit Sonko suite aux propos tenus par Gaston Mbengue envers Barthélémy Dias lors d’une émission sur Walfadjri.

« Les propos tenus sur Barthelemy Diaz, candidat de la coalition Yewwi Askan Wi à Dakar, et sa famille, par un souteneur du Président Macky Sall, sont à condamner avec la dernière énergie. Ces propos haineux, ethnicistes et discriminatoires ne devraient pas être tolérés au Sénégal. Notre nation, dont les fondations sont encore fragiles, s’est bâtie grâce à l’apport de toutes ses communautés, toutes ses filles et tous ses fils. Cet héritage doit être préservé à tout prix.

C’est pourquoi je demande au Président Macky Sall de se démarquer publiquement de l’auteur de ces propos et de les condamner fermement. C’est bien contre de tels actes que le M2D avait adopté le Pacte de Bignona pour la paix et l’unité nationale, dans lequel il demandait à tous les acteurs politiques de rejeter tout ce qui pouvait encourager et promouvoir la haine et la désunion », réagit Docteur Cheikh Tidane Dièye.

Et pour Khalifa Sall, « ce qui fait une nation c’est son unité et sa volonté de vivre en commun. Dans une telle communauté, chaque citoyen quelle que soit son appartenance sociale, ethnique, religieuse jouit de tous les droits civiques et politiques ».