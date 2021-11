Abdoul Mbaye descend Gaston : « Des brutes sans cerveau mettent en danger la Nation »

Les propos de Gaston Mbengue sur les Dias continue de faire réagir la classe politique. Après certains leaders de la coalition Yewwi Askani Wi, c’est autour de l’ancien premier ministre, Abdoul Mbaye de descendre l’entourage du président Macky Sall.

“L’entourage de Macky Sall devient de plus en plus dégoûtant. Des brutes sans cerveau mettent en danger la Nation en raison de la peur qui les gagne. Hier, cet indigne député SOW. Aujourd’hui ce Mbengue dont on s’interroge sur ce qui peut en faire un invité des télévisions”, a réagi le leader de l’Aliance pour la Citoyenneté et le Travail (ACT).