Amadou Ba quitte Macky…La réaction du porte-parole de l’APR

L’Alliance pour la république (APR) et la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) battent le rappel des troupes en vue de préparer les prochaines échéances, mais aussi de remercier et de remobiliser les personnes qui ont eu confiance en elles. Le président de l’Assemblée nationale a conduit la délégation à Diourbel avant les étapes de Kaolack, Kédougou entre autres. À Diourbel, le porte-parole Seydou Gueye s’est exprimé sur le départ annoncé de Amadou Ba de l’APR.

La rumeur enfle dans tout le pays. Elle annonce le départ quasi certain de Amadou Ba, ancien candidat à l’élection présidentielle de la coalition Benno Bokk Yakaar. D’ailleurs, l’un des lieutenants de Amadou Ba en l’occurrence l’ancien député Cheikh Oumar Sy a laissé entendre lors d’une émission au niveau de l’ASTV que Amadou Ba va quitter l’APR.

À Diourbel où il était en compagnie de Amadou Mame Diop dans le cadre de la tournée de remobilisation et de remerciements des militants, interpellé sur la question, Seydou Gueye, le porte-parole du parti APR a répondu: « Quand on adhère à un parti, on ne le fait pas par procuration. Je n’ai pas encore entendu le camarade Amadou Ba le dire même si, ça bruisse partout. Nous attendons Amadou Ba et sa décision. Il lui appartient de le dire ».

