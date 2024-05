La Guinée et le Sénégal veulent renforcer leurs liens économiques…et sécuritaires

À l’invitation de son Frère et Ami, Son Excellence Général de Corps d’Armée Mamadi DOUMBOUYA, Président de la République de Guinée, Chef de l’Etat, Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar FAYE, Président de la République du Sénégal à la tête d’une importante délégation, a effectué une visite de travail et d’amitié à Conakry, du 24 au 25 mai 2024.

Cette visite s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations traditionnelles d’amitié et de coopération qui existent entre les deux pays.

Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar FAYE, Président de la République du Sénégal et l’importante délégation qui l’accompagne ont fait l’objet d’un accueil fraternel et chaleureux de la part de Son Frère et Ami Général de Corps d’Armée Mamadi DOUMBOUYA, Président de la République de Guinée, Chef de l’Etat, traduisant l’excellence des relations unissant les deux pays.

Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar FAYE, Président de la République du Sénégal a exprimé sa profonde gratitude au Peuple de Guinée, à son Gouvernement et singulièrement à Son Frère et Ami Son Excellence Général de Corps d’Armée Mamadi DOUMBOUYA, Président de la République de Guinée pour l’accueil chaleureux et fraternel ainsi que pour la grande marque de sympathie dont sa délégation et lui-même ont fait l’objet en terre panafricaine de Guinée.

Au cours de son séjour, Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar FAYE et son Frère et ami, Son Excellence Général de Corps d’Armée Mamadi DOUMBOUYA ont eu des entretiens fraternels fructueux qui se sont déroulés dans une atmosphère empreinte de d’amitié, de cordialité et de compréhension mutuelle.

A cette occasion, les deux Chefs d’Etat ont passé en revue les questions d’intérêts communs aux plans bilatéral, sous-régional, régional et international.

Au titre de la coopération bilatérale, les deux Chefs d’Etat se sont félicités de l’excellence des relations d’amitié, de fraternité et de coopération qui unissent la République du Sénégal et la République de Guinée.

Son Excellence Général de Corps d’Armée Mamadi DOUMBOUYA, Président de la République de Guinée, Chef de l’État, a saisi cette opportunité pour renouveler ses félicitations à Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar FAYE pour sa brillante élection à la Magistrature suprême de la République du Sénégal.

En outre, les deux Chefs d’Etat ont rappelé la nécessité de renforcer davantage leurs relations de coopération dans les domaines de la défense et de la sécurité, de l’administration du territoire, des mines, de l’énergie, du commerce, de l’industrie, des transports, des infrastructures, des hydrocarbures et de tous autres domaines pertinents.

A cet effet, les deux Chefs d’Etat, après avoir déploré la non-tenue depuis 2008 de sessions de la Grande Commission Mixte de Coopération entre les deux pays, ont décidé d’organiser la 6ème session à Conakry courant novembre 2024. Ainsi, ils ont instruit leurs Ministres chargés des Affaires Etrangères et de l’Intégration africaine à prendre toutes les dispositions nécessaires pour l’organisation de ladite session.

Les deux Chefs d’Etat ont aussi instruit leurs Gouvernements de mettre en place un partenariat stratégique en vue de renforcer les relations économiques et commerciales et d’œuvrer ensemble avec leurs Pairs à la réalisation de projets et programmes au sein de de l’OMVS

Ils ont également demandé à leurs Gouvernements respectifs de promouvoir les échanges d’expériences et de bonnes pratiques en matière de recherches et d’exploration du sol et du sous-sol, de gestion du cadastre minier et de la gouvernance minière, des transports, de l’agriculture, de l’industrie, du contenu local et de la formation.

Le Gouvernement de la République du Sénégal a informé le Gouvernement de la République de Guinée de l’organisation de la 32ème édition de la Foire internationale de Dakar (FIDAK) en novembre 2024. A cet effet, la République de Guinée a été retenue parmi les pays invités d’honneur.

Les deux Présidents ont également invité les secteurs privés de leurs pays à nouer des partenariats pour contribuer à impulser une coopération fructueuse notamment dans le développement industriel.

Au sujet de la gestion des frontières,les deux Chefs d’Etat ont apprécié les avancées enregistrées dans le processus de délimitation et de démarcation de la ligne frontalière entre les deux pays.

A cet effet, ils ont encouragé les commissions nationales chargées de la gestion des frontières à poursuivre le processus en vue de la matérialisation consensuelle et définitive de la frontière commune, dans l’intérêt des populations riveraines des deux pays.

Les deux Chefs d’États ont mis l’accent sur le renforcement de la lutte contre l’émigration irrégulière et le trafic des migrants dans les deux pays et ont instruit leurs Gouvernements de renforcer leur synergie d’action pour le partage d’informations et la mutualisation des stratégies et moyens de lutte contre ce fléau.

Au plan sous-régional, les deux Chefs d’Etat ont échangé longuement sur la situation sécuritaire et les défis actuels et ont souligné la nécessité d’une meilleure coordination face à la menace des Groupes terroristes et au fléau de la circulation illicite des armes légères et de petits calibres ainsi que des trafics divers et de la criminalité transnationale organisée.

Dans ce sens, ils ont décidé de mutualiser leurs efforts dans le domaine sécuritaire par le renforcement des patrouilles mixtes tout au long de leurs frontières communes.

Au plan régional, Son Excellence Général de Corps d’Armée Mamadi DOUMBOUYA et Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar FAYE, partageant la même vision, ont mis un accent particulier sur la promotion du panafricanisme et de l’intégration sous-régionale.

Ils ont encouragé la mise en œuvre de la Vision 2050 de la CEDEAO et de l’Agenda 2063 de l’Union Africaine par la réalisation des projets intégrateurs et la promotion des échanges commerciaux entre les pays africains à travers la Zone de Libre Echange Continentale Africaine (ZLECAf).

Au plan international, les deux Chefs d’Etat ont exprimé leurs vives préoccupations face à la persistance de foyers de tensions à travers le monde et ont plaidé pour leurs règlements pacifiques.

Les deux Chefs d’Etat se sont félicités de leur convergence de vues sur les questions abordées et ont promis de se concerter et de se soutenir régulièrement au sein des instances de prise de décisions au sein des organisations régionales et internationales.

Au terme de sa visite d’amitié et de travail en République de Guinée, Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar FAYE, Président de la République du Sénégal a réitéré ses sincères remerciements et sa profonde gratitude au Peuple et au Gouvernement guinéens et singulièrement à Son Excellence Général de Corps d’Armée Mamadi DOUMBOUYA, Président de la République de Guinée, Chef de l’Etat, pour l’accueil fraternel et très chaleureux dont sa délégation et lui-même ont fait l’objet durant leur séjour en République de Guinée.

Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar FAYE, Président de la République du Sénégal a invité Son Excellence Général de Corps d’Armée Mamadi DOUMBOUYA, Président de la République, Chef de l’Etat à effectuer une visite officielle et d’amitié en République du Sénégal.

Son Excellence Général de Corps d’Armée Mamadi DOUMBOUYA, Président de la République de Guinée, Chef de l’Etat a accueilli favorablement cette invitation.

La date de cette visite sera fixée par voie diplomatique.

Fait à Conakry, le 25 mai 2024

Pour la Partie Sénégalaise

Mme Yassine Fall

Ministre de l’Intégration Africaine Et des Affaires Étrangères.

Pour la Partie Guinéenne

Dr Morissanda Kouyaté Ministre des Affaires Étrangères de l’Intégration Africaine et des Guinéens Établis l’Étranger