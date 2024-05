Sonko et Diomaye déçoivent des sénégalais…ça rale dans tous les secteurs !

Les sénégalais ont placé beaucoup d’espoirs en Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Les deux (2) membres du parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) ont promis de nombreux changements aux personnes qui les ont portés au pouvoir. Depuis qu’ils ont arraché le pouvoir des mains de Macky Sall, ils n’ont pas encore posé d’actes rassurants. Les nouvelles autorités se sont attirées les foudres de leurs électeurs. Ces hommes et femmes sont très déçus des leaders qu’ils ont portés au pouvoir.

Cela fait maintenant deux mois que le président Bassirou Diomaye Faye est élu cinquième président de la République. C’était le 25 mars 2024, qu’il est arrivé premier devant Amadou Ba. Il a été élu avec plus de 54 % des votes. S’il a pris la place de Macky Sall, c’est parce que les personnes qui ont voté pour lui, ont cru au PROJET. Mais les nouvelles autorités ne font que décevoir les sénégalais de jour en jour. Elles se sont perdues en cours de route. Non seulement, elles peinent à régler les problèmes prioritaires. Mais aussi elles prennent des positions qui ne rassurent plus.

La visite de Jean Luc Mélenchon au Sénégal a laissé un goût amer. Le leader de «La France Insoumise» a défendu la cause des LGBTQ à l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD). « Je suis le premier législateur français qui a déposé un texte de loi à propos de la possibilité du mariage homosexuel », a-t-il affirmé. « J’assume ma position politique » a-t-il martelé. « Si on ne peut pas se parler franchement, on ne se parle pas », a poursuivi l’hôte de Sonko sous les applaudissements des étudiants sénégalais. Aussi humiliante que cela puisse être, cette sortie de Mélenchon n’est rien face à la position de Ousmane Sonko.

Le premier ministre sénégalais a manqué de poigne dans ses réponses. Lors de son speech, Ousmane Sonko a fini par énerver associations religieuses et politiciens. « Depuis l’aube des temps, jusqu’à présent, les sociétés ont vécu avec ces phénomènes et il n’y a jamais eu de persécution, ni ici au Sénégal, ni nulle part en Afrique », a-t-il déclaré dans sa réponse en parlant de casus beli. Si le fait « n’est pas accepté, il est toléré », a-t-il dit. C’est le mot tolérance que les sénégalais n’acceptent pas. Des religieux ont dénoncé cette sortie floue du chef du gouvernement.

D’ailleurs c’est en voulant marquer son désaccord face à cette déclaration que l’imam Cheikh Ahmed Tidiane Ndao a obtenu un ticket pour la prison. Mais il n’est pas le seul à dénoncer cette sortie de Sonko. Des imams en ont fait leur semon pour faire comprendre fermement à Sonko et son hote que l’homosexualité n’est pas tolérée au Sénégal. Chose que l’actuel premier ministre n’est pas sans connaître. Combien d’homosexuels ont-ils été envoyés en prison pour actes contre nature ? Combien de fois des gens se sont opposés à l’enterrement d’un présumé homo dans les cimetières ?

Si ce ne sont pas les religieux, ce sont les jeunes qui sont en colère contre le Président Diomaye et son premier ministre, Ousmane Sonko. Depuis quelques jours, on assiste à des déguerpissement sur l’ensemble du territoire. La majorité des maires qui sont lancés dans cette entreprise sont de Pastef. Depuis sa sortie de prison, le maire de la commune de Keur Massar Nord a initié une opération de déguerpissement sur la voie publique aux alentours de l’autopont de Keur Massar.

Cette opération ne sera pas sans répercussions car certains commerçants et marchands ambulants sont en désaccord avec cette décision. Ils estiment que le maire Bilal Diatta ne devrait pas les envoyer au chômage, car c’est le seul endroit où ils peuvent gagner leur vie. D’où leur colère contre le Président et son premier ministre. Ces jeunes se disent trahis par les nouvelles autorités pour qui ils ont votées. Ce qui en dit long sur le fossé qui commence à se creuser entre le régime et les jeunes qui les ont portées au pouvoir. Et si les patriotes se mettent à dos la jeunesse, ils vont le regretter comme Macky.

Mais ils ne sont pas les seuls. Mécaniciens et chauffeurs de taxis sont aussi en colère. Les premiers ont été brutalement expulsés des environs du stade Léopold Sédar Senghor, suscitant une vague d’indignation parmi la communauté professionnelle. Les seconds ont été gazés par les forces de l’ordre au moment où ils tenaient leur point de presse sur la VDN. Toutes ces personnes indexent le nouveau gouvernement qui semble ignorer leur sollicitations.

Si les nouvelles autorités ne font pas attention, ils vont bientôt tomber dans leur propre piège. Les sénégalais sont loin d’être satisfaits de leur début de mandat. Si Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye ne canalisent pas cette colère montante, ils risquent d’avoir de gros problèmes dans les jours à venir !

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru