Révélations sur les deals de Macky : il a sacrifié son candidat, son bilan pour ses intérêts

Comment Macky Sall a procédé à des deals pour faire perdre Amadou Ba à l'élection présidentielle

Il ne fait aucun doute que Macky Sall après avoir choisi Amadou Ba comme étant le candidat de Benno Bokk Yaakaar (BBY) a activement joué un rôle majeur pour la défaite de ce dernier. Macky Sall, pour faire perdre Amadou Ba, a joué dans la diversion. Il est entré en alliance avec Karim Meïssa Wade et Ousmane Sonko pour faire perdre Amadou Ba. La preuve, Macky Sall a comploté avec Karim Wade pour faire monter un scénario visant à faire croire que c’est Amadou Ba qui a corrompu deux magistrats intègres membres du Conseil constitutionnel pour éliminer de la course à l’élection présidentielle Amadou Ba.

Des accusations légères montées contre Amadou Ba visant non seulement à le discréditer mais aussi faire repousser la date de l’élection présidentielle à une échéance très reculée permettant ainsi à Macky Sall tout le temps de mettre hors de course Amadou Ba et de choisir un autre candidat pour BBY. C’est pourquoi, sans aucune preuve portée par Karim Wade de ses accusations contre Amadou Ba, Macky Sall avec une légèreté surprenante, s’est empressé d’introduire un projet de loi devant l’Assemblée nationale visant à reculer la date de l’élection présidentielle et même à avaliser la proposition introduite par le PDS pour la fixer en décembre prochain.

Seulement, ce plan a été mis en échec avec le tollé que le report de l’élection présidentielle a suscité tant sur le plan national qu’international. C’est toute honte bue que Macky Sall a été désavoué par le Conseil constitutionnel qui lui a sommé, qu’il doit rendre le pouvoir le 2 avril courant. Ce plan mis en échec, Macky Sall a noué un pacte avec le duo Diomaye-Sonko pour barrer la route à Amadou Ba dans la course à l’élection présidentielle.

Oumar Sow ancien Conseiller spécial de Macky Sall à la présidence de la République a été l’un des premiers à dénoncer le deal existant entre Macky Sall et Ousmane Sonko pour faire perdre Amadou Ba. D’ailleurs, il se susurre que Macky Sall a même conclu un autre accord avec Karim Wade pour que le PDS apporte son soutien à Bassirou Diomaye Faye, réconfortant ainsi ce dernier.

Les révélations jouées par Macky Sall pour faire perdre Amadou Ba sont loin d’être terminées. C’est l’ancien député Cheikh Oumar Sy connu pour son franc parler qui vient cette fois en rajouter une couche.

Dans un entretien accordé au quotidien Les Echos, Cheikh Oumar Sy soutient : « C’est inédit dans l’histoire politique du Sénégal, qu’un Président combatte ouvertement trois candidats, Karim Mélissa Wade, Khalifa Sall et enfin Ousmane Sonko, les empêchant de participer aux présidentielles. Pour ensuite se réconcilier avec eux, faire des alliances pour par la suite se retourner contre un candidat qu’il a lui-même choisi. Mais on retiendra que le Président a sacrifié son candidat, son bilan et son parti pour sauver ses propres intérêts et faire une amnistie qui concerne certains membres de l’opposition. C’est un enseignement d’école. »

L’ancien député Cheikh Oumar Sy fait même le constat que malgré tous les moyens déployés pour contrer Amadou Ba, il a réussi obtenir 35% des voix à l’issue des résultats à l’élection présidentielle. Macky Sall a personnellement veillé à ce qu’Amadou Ba ne gagne pas l’élection présidentielle. Il a fait des deals, conclu des pactes avec ceux qui étaient ses plus farouches adversaires rien que pour faire perdre Amadou Ba.

Pour Macky Sall, la fin justifiait les moyens. Il a tout mis en œuvre pour qu’Amadou Ba ne soit pas son successeur à la présidence de la République. Il a même été jusqu’à participer au financement de la campagne du duo Diomaye-Sonko. Alors qu’au même moment, il n’a daigné sortir le plus petit sou pour participer au financement de la campagne de son ancien Premier ministre.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn