Propos diffamatoires…Massaly prend sa revanche sur le groupe «Top Cas»

S’il y a quelqu’un qui se réjouit du démantèlement du groupe «Top Cas», c’est bien Mouhamadou Lamine Massaly. Au lendemain de sa nomination, le PCA de l’Office National de la Formation Professionnelle (ONFP) était la cible de ces hommes et femmes qui se cachaient derrière de faux profils Facebook. Dans leurs publications (voir capture), ils décrivaient Massaly sous ses plus sombres habits. Suffisant pour que le responsable politique à Thiès saisisse la justice.

Par le biais de son avocat, Mouhamadou Lamine Massaly Massaly avait déposé une plainte depuis le 18 février pour diffamation. Une plainte qui a commencé a porté ses fruits deux mois après. En effet, la Division de lutte contre la cybercriminalité (DSC) a procédé à des arrestations au sein du groupe «Top Cas» suite à huit plaintes reçues entre juillet 2022 et février 2023 dont celle du PCA de l’ONFP.

Les investigations des enquêteurs ont permis d’identifier que le profil « Oumy Khairy » appartenait en réalité à Fatou Diop, également connue sous le nom de Kiné Anna Diop, qui avait créé le groupe «les Néné touti », une évolution du groupe Top cas. Les enquêtes techniques menées sur son profil Facebook ont révélé qu’il était relié à son numéro de téléphone. Après avoir été localisée aux Hlm 4, elle a été interpellée à son retour au Sénégal et a reconnu être l’administratrice principale des «Néné Touti» ainsi que l’auteure des faits reprochés.

Ces arrestations ont fait réagir Mouhamadou Lamine Massaly. « J’adresse mes félicitations à la cybercriminalité du Sénégal. Je ne me réjouis pas du malheur des autres mais Néné touti, Top cas et chaise anglaise et tant d’autres qui ont détruit des familles entières de par leurs fausses propagandes à l’égard des pères de famille dignes et respectueux », a-t-il réagi.

Avant d’ajouter : « Ces calomniateurs ont été traduits en justice. J’ai été ahuri et failli tomber des nus en apprenant que des proches en qui j’avais confiance ont comploté contre ma personne avec ces derniers. Je n’arrive pas à comprendre cette méchanceté gratuite et la lâcheté de certaines personnes que j’ai entretenu », s’indigne le PCA de l’ONFP.

Ces arrestations doivent servir de leçon à ces nombreux jeunes qui se cachent derrière de faux profils sur les réseaux sociaux pour insulter et calomnier à longueur de journée.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru