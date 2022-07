Propos ethnicistes de Sonko : Ernest Abou Sambou dénonce « un discours irresponsable »

A l’occasion de la présentation de condoléances des leaders de Yewwi Askan Wi à la famille d’Abdoulaye Diatta mort lors des manifestations du 17 juin, Ousmane sonko, Président du PASTEF avait axé son intervention sur la relation entre le Président Macky Sall et les casamançais, les diolas notamment disant que le chef de l’état n’aime pas les diolas et les casamançais. Ce discours est jugé « irresponsable, tendancieux et particulièrement dangereux pour la cohésion nationale » par Ernest Abou Sambou de l’APR, coordonnateur de la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY) dans la commune de Bignona à travers une note parvenue au correspondant de Xibaaru à Bignona

SONKO, UNE MENACE REELLE POUR LA COHESION NATIONALE.

Venu présenter des condoléances à Bignona, Ousmane SONKO, comme à sa triste habitude, a fait une déclaration gravissime, irresponsable et dangereuse pour la stabilité et la cohésion nationale.

Ses propos séditieux, maladroits, révoltants, cyniques et totalement inappropriés dans un contexte de deuil et en toutes autres circonstances n’ont qu’un seul objectif, installer un désamour et une haine des casamançais, particulièrement ceux de l’ethnie Diola à laquelle je suis incontestablement très fier d’appartenir, à l’endroit du Président Macky SALL.

Pour rappel, les populations de Casamance ont majoritairement voté en faveur du Président Macky SALL lors de la présidentielle de 2019 alors que ta coalition n’a obtenu que 37% des votants démontant ainsi que tu es minoritaire en Casamance.

La région de Ziguinchor n’est pas la Casamance, cette Casamance où les réalisations du Président Macky SALL, à travers ses politiques publiques destinées aux populations sont connues et visibles partout, dans tous les domaines de la vie économique et sociale.

La satisfaction incontestable de ces populations s’est fortement manifestée aux élections locales de 2022 malgré ton score dans la région de Ziguinchor. Le récent désaveu des populations qui n’ont pas suivi le deuxième concert de casseroles, auquel tu t’es époumoné à les convier est une preuve que les populations t’ont tourné le dos, et définitivement.

Elles préfèrent des discours responsables et porteurs d’espoir à tes appels à manifester ou à mourir dans le seul but de réaliser ton rêve impossible de diriger ce pays. Tu auras dans ta conscience et à jamais la mort de plus d’une dizaine de jeunes du fait de ta soif inextinguible du pouvoir.

Pauvre Ousmane, tu ne réussiras jamais à mettre en mal la Casamance avec le Président Macky SALL.

Ernest Abou Sambou, coordonnateur de l’APR et BBY dans la commune de Bignona, SG de l’ANRAC