Propos ethnicistes : Mamadou Deme recadre le journal « Dakar Times »

DAKAR TIMES : HALTE AUX OISEAUX DE MAUVAISE AUGURE

Le journal Dakar times inaugure de manière très malsaine sa conception isolationniste et indexant de la coexistence des communautés sénégalaises voire celle de la sous- région de l’Afrique de l’ouest. le citoyen sénégalais IDRISSA DEME a dénoncé à sa façon cette démarche stigmatisante à l’égard des peuls.

Mais je crois qu’ IDRISSA DEME d en dénonçant a juste titre le journal Dakar Times tout en essayant d’intellectualiser certains principes moraux Co-existentiels entre ethnies en Afrique de l’ouest et particulièrement au Sénégal , n’a pas compris , ou il feint de ne pas comprendre ou à défaut ne veut pas comprendre.

Au moins il dénonce a juste titre cette provocation contrairement à d’autres intellectuels sénégalais issues des autres communautés culturelles sénégalaises, dont le seul souci est la carrière et exister quelques soit les moyens , les modalités et les parchemins empruntés que caractérisent des complexes néo- ru- urbains de la vie citadine.

Cependant, cette provocation qu’il dénonce n’est pas innocente et neutre. Au Sénégal il y a un mouvement suprématiste wolof de fond dont le seul objectif est LA WOLOFISATION complète du Sénégal et qui s’indigne que les peuls soient un obstacle fondamental à leurs desseins de captation culturelle linguistique. A plusieurs échelons de cette communauté sœur de nos communautés culturelles sénégalaises, existent des cercles configurés avec des missions précises d’encerclement de telle sorte à rendre tacite et intangible et inéluctable à l’échelle de la nation sénégalaise cette perspective du Sénégal wolof.

Cette perspective animée par les réseaux souterrains des modes de socialisations de base au plus haut niveau de l’état en passant par les circuits de productions de l’économie sénégalaise, moyens d’informations et de communications compris, se partagent le sacerdoce d’une communauté qui vit en adversité existentielle du devenir dans le temps et dans l’espace, avec les autres communautés sénégalaises et dont la solution de non dilution voire sa non dissolution passerait nécessairement par l’assimilation et l’avalement des autres voir les disparitions de leurs mémoires culturelles et linguistiques à l’échelle du Sénégal.

Cette dimension ethniciste, racialiste et communautariste pure avec des relents ethno confrériques d’une communauté par rapport à d’autres dans un ensemble national partagé, pose avec acuité les sérieux problèmes de coexistences interethniques qui se posent au-delà du Sénégal aux différents pays de la zone CDEAO.

Et dans ces pays où les peuls vivent en grand nombre, de troubles importants occupent l’actualité interne propre à ces différents pays riverains du Sénégal, ou vivant dans la même entité géographique fut elle lointaine. Dans ces pays, seuls le Sénégal et le Nigeria ne connaissent pas ces troubles et c’est à dessein que Dakar Times avec sa UNE nauséabonde, pose le problème avec une provocation telle, de faire des peuls du Sénégal un facteur de troubles et d’instabilités qui justifieraient des comportements d’autodéfense et des stratégies de confrontations. De telle sorte qu’à l’échelle de cette zone de l’Afrique de l’ouest, les peuls soient vus comme des parias, des déstabilisateurs comme cela apparaît au

Mali en Guinée et en Mauritanie.

Cet article de Dakar times n’est destiné qu’à ça et à rien d’autre. Il n’est pas innocent et il n’est qu’un test permettant de comprendre les réactivités des peuls sénégalais face à ces enjeux, des réseaux organisés sont derrière cet essai inique que porte Dakar Times.

Dans l’histoire politique contemporaine Sénégalaise depuis le conflit SEYDOU NOUROU TALL l- LAMINE GUEYE sur les questions de citoyenneté française des sénégalais indigènes au-delà des quatre communes LEBOUS, les peuls sont la seule communauté sénégalaise particulièrement visée par les injures venant de

certains de nos concitoyens wolofs dont certains intellectuels occidentalisés ou marabouts voir des arabisants a sont les porteurs :et la clé de voûte.

Jamais dans l’histoire du Sénégal un responsable peul ne s’est permis d’insulter un wolof ou de l’’indexer ou qui que ça soit dans les différentes communautés sénégalaises avec lesquelles ils ont en partage et en héritage le Sénégal.

Aucune autre communauté sénégalaise fût- elle SOONINKE MANDINGUE JOOLAA SEEREER, MANJAK et toutes autres qui symbolisent les richesses de notre pays, ne fait l’objet d’insultes ou d’insinuations de la part de certains milieux wolof ethnicistes.

Seuls les peuls sont indexés, insultés comme si cela était leur destin au Sénégal être insultés et dévalorisés à bon escient. Comme si on recherchait quelque chose et pour l’avoir il faut provoquer insulter et faire sortir les peuls de leurs gonds. Pour quels objectifs ? Pour quel déni de droit de citoyens ?

Oui les peuls sont une communauté forte au Sénégal, en Afrique de l’ouest et audelà. Mais ils ne sont jamais exclusivistes. Ils sont et peuvent être une ouverture et une des fenêtres de visibilité du Sénégal à l’échelle internationale comme peuvent l’être les MANDINGUES, LES SOONINKE au niveau de la sous-région et comme peuvent l’être les DIOLAS, LES BALANTES ET LES MANJIAK à l’échelle des

proximités territoriales sénégalaises.

Et alors il est où le problème ?

Parce que jusqu’ici les peuls partout où ils sont, ils n’étaient qu’une communauté suiviste, subalterne faiseuse de rois en attendant d’avoir les récompenses méritées. Ça s’est terminé et une fois pour toutes et que Dakar times et ceux qui sont derrière lui le sachent que dorénavant. Les peuls partout à l’échelle de l’Afrique sont des citoyens au même titre que les autres et peuvent élire et être éligibles.

Que les SOONINKELES MANDINGUES, LES JOOLA, LES SEERER, LES WOLOFS, LES MANJAKS et tous autres enfants du Sénégal auront à gouverner et présider aux destins du Sénégal en commun avec les autres et ce sera tant mieux pour notre nation et pour l’Afrique.

Jamais dans l’histoire politique du Sénégal, ce diktat ethnocentriste ne s’est posé au Sénégal de manière aussi crue et assumé. Depuis SENGHOR, Abdou DIOUF et ABDOULAYE WADE et tout ça a pris essor dans la gouvernance de ce dernier, jamais cette question d’appartenance communautaire n’a été posée. Et pourquoi elle le serait avec Macky SALL ? Parce qu’il est peul ? et alors !

L’adage peul nous enseigne que le conflit et la haine qui sont les germes de la différenciation sociale ethniciste sont un produit du sommeil et malheur à celui ou à celle qui le réveillera. A bon entendeur salut.

Mamadou DEME

Sociologue des migrations et du développement local