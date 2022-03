Les forêts du monde sont menacées et celles du département de Bignona vivent cette situation par une agression quotidienne venant de plusieurs bords. L’assemblée général de COFOR international qui vient de se tenir à Bignona a servi de cadre pour identifier les défis qu’il faut se donner les moyens. L’association des collectivités forestières du monde regroupées au sein de COFOR internationale a tenu son assemblée générale à Bignona. Des moments forts d’échanges autour d’une meilleure gestion des forêts. Le choix de Bignona pour abriter cette assemblée générale de communes forestières n’est pas fortuit selon Yankoba Diémé, Président du conseil départemental de Bignona. Pour lui, ce conclave a permis aux différents acteurs notamment les communautés, les autorités administratives et territoriales de se mettre à niveau et de choisir ensemble des actions à mener, dans un élan solidaire, pour arrêter l’agression que subissent les forêts particulièrement à Bignona.

Pour cela, il faut alors mettre tout en œuvre pour relever les nombreux défis qui se dressent contre cette volonté a déclaré Dominique Jarlier Président de COFOR international. Et pourtant, il est possible de profiter pleinement des ressources forestières en toute légalité a rappelé le Président du conseil départemental de Bignona faisant

allusion à une certaine anarchie dans l’exploitation des ressources forestières qui oblige les autorités compétentes à sévir souvent pour amener les gens à se conformer à la réglementation en la matière or « l’exploitation de la forêt n’est pas interdite, il suffit juste de le faire dans la légalité » a ajouté Yankoba Diémé.