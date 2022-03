Carlos Queiroz n’est plus l’entraîneur de l’Egypte

Carlos Queiroz n’est plus le sélectionneur de l’équipe nationale d’Égypte. Le technicien portugais a présenté sa démission après la défaite concédée au Sénégal, mardi, en barrage retour pour les qualifications à la Coupe du monde au Qatar.

« Le rêve est terminé. Nous faisons de notre mieux mais aujourd’hui n’était pas suffisant. Du fond du cœur, ma gratitude à la Fédération égyptienne pour cet honneur d’entraîner l’équipe nationale. A tous mes joueurs et à mon staff, ma reconnaissance et mes humbles remerciements. Vous serez toujours dans mon cœur. J’ai eu le privilège de travailler et d’être aidé par des professionnels aussi dévoués et compétents et de merveilleux amis. Sans vous, rien ne serait possible pour moi dans ma vie. Je suis très fier de vous les gars. Mes meilleurs vœux et mon immense gratitude à tous les fans égyptiens. Au futur! », a-t-il écrit sur Facebook.