PS : Des socialistes poussent Aminata Mbengue Ndiaye à la démission

Camarade Aminata Mbengue Ndiaye Secrétaire Générale Intérimaire,

Sans doute ton calendrier biologique ne te permet plus de gérer le parti socialiste au point de prendre un séminaire pour une assise .

Je ne t’acclablerai pas mais te recommanderai plutôt la consultation du Petit et du Grand Robert pour bien cerner le sens des deux concepts .

Ce faisant, tu ne confondras plus un séminaire et une assise .

En effet la langue de Moliere et de Victor Hugo a ses difficultés et ses nuances dont la maîtrise n’est pas à la portée du commun des mortels.

Ceci dit , je voudrais savoir ce qui te pousse à travestir voire à trahir les attentes des militants du parti socialiste que tu diriges dans une opacité sans précédent ?

Je voudrais te rappeler que BBY ne restera qu’une parenthèse à vite fermer .

Ce que veulent les militants , c’est une famille retrouvée, réconciliée et déterminée autour d’un candidat issu du parti socialiste à la présidentielle de 2024 pour la reconquête du pouvoir .

Ils ne veulent plus servir de marchepieds ni soutenir ni accompagner qui que ce soit .

Ce que veulent les militants,

c’est la fin de ton intérim et la mise en place de nouvelles instances de direction ;

c’est la réforme des textes ;

c’est l’organisation d’un congrès extraordinaire ;

c’est le rajeunissement et enfin

c’est le retrait sans délai de la coalition BBY pour la désignation d’un candidat issu du parti socialiste à la présidentielle de 2024 .

Ce n’est donc pas au cours d’un séminaire que ces questions peuvent être débattues sereinement.

Camarade Secrétaire Générale Intérimaire, assurément tu n’accordes plus le respect dû ni aux valeurs ni à la mémoire de feu Ousmane Tanor Dieng .

Alors par devoir je serai clair avec toi : ta gestion du parti socialiste sera très lourdement sanctionnée si tu optais pour barrer la route au candidat que les militants auraient choisi.

Par ailleurs camarade Secrétaire Générale Intérimaire, l’heure est venue pour toi de rendre au parti socialiste et à ses militants ce qu’ils n’ont cessé de te donner depuis quarante ans : respect , considération et surtout une belle page dans l’histoire politique de notre pays .

Vas-tu interdir aux langues de la postérité le droit et la liberté de chanter ton parcours politique, toi qui portas et remportas l’une des batailles les plus épiques : la loi sur la parité ? Quelle merveilleuse et juste avancée démocratique et sociale !

Comme je ne te souhaite pas une singulière fin politique, je t’appelle alors dès aujourd’hui à la démission du poste de secrétaire générale intérimaire du parti socialiste.

Birahim Camara

Parti Socialiste

Iras.