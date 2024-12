PS : Les socialistes cherchent à faire sortir le parti de «l’agonie»

La commission électorale, sous la présidence du chargé des élections, le camarade Serigne Mbaye Thiam, a réuni contre la volonté de certains caciques, plus de cents militants venus des régions les plus reculées du Sénégal et de la France qui ont très fortement décrié les manœuvres de Amadou Ba , coutumier de basses manipulations

( falsification des investitures ) avant de brocarder la naïveté et la légèreté de la direction du parti socialiste pour avoir ignoré ou délibérément trahi la volonté de la base : participer sous sa propre bannière aux dernières législatives.

Ce sentiment , pendant plus de deux heures , a été exprimé par les quarante six des quarante sept intervenants parmi lesquels les doyens Niadiar Séne et Mame Bounama Sall , le ministre Alioune Ndoye , l’Honorable Yeya Diallo .

Le moment fort a été la synthèse de très haute facture intellectuelle, technique et politique faite par le chargé des élections et président de séance, Serigne Mbaye Thiam sur les irréfutables raisons de la déliquescence du parti socialiste dans les deux coalitions ( BBY et JAMM AK NJERIN).

Par ailleurs Serigne Mbaye Thiam a mis un accent particulier sur les perspectives articulées autour de la mise en place d’un collège consensuel transitoire qui sera composé de talents et de compétences des deux sexes et de tous les ages .

Ayant acté l’impossibilité de parachever les renouvellements déclenchés depuis 2018 d’une part et d’autre de convoquer un congrès extraordinaire , la séance a recommandé une réflexion approfondie sur la méthode et les leviers à adopter pour le redressement du parti socialiste par la refonte des textes , la définition de nouvelles offres politiques et la promotion des jeunes .

En effet, il est clairement établi que l’inéluctable refondation du parti socialiste dépendra de l’abandon de son organisation et de son fonctionnement actuels mais également d’une suspension intelligente de ses instances de direction que sont les obsolètes et désuets bureau politique, secrétariat exécutif , secrétariat général , unions régionales et coordinations.

Cette volonté partagée interdisant cependant toute entreprise d’humiliation de qui que ce soit , appelle au sens élevé de responsabilité de la secrétaire générale intérimaire et ses proches collaborateurs .

Ils doivent admettre comme évidente la fin d’un cycle , le leur et le début d’un nouveau , celui des jeunes .

L’heure est , par conséquent , à la manifestation de la générosité , de la sagesse et de l’effectivité de la solidarité entre les générations pour sortir le parti socialiste de son agonie qui marre le désespoir.

Birahim Camara