Les représentants du PSG ont rencontré ceux du FC Barcelone ce mardi dans la capitale française, afin de négocier le transfert de Neymar. Selon les informations de RMC Sport, les Franciliens n’auraient toujours pas donné leur réponse après une dernière offre blaugrana estimée à plus de 170 millions d’euros.

Après avoir agité le PSG pendant tout l’été, le feuilleton Neymar devrait bientôt toucher à sa fin. Lundi prochain au plus tard, fermeture du mercato oblige, les supporters franciliens sauront enfin si la star auriverde reste dans le club de la capitale ou s’il a effectué son retour au FC Barcelone. En attendant, les représentants des deux clubs ont poursuivi les négociations et en particulier ce mardi en début d’après-midi pendant que le joueur vaquait à d’autres occupations.

Une délégation du club culé, menée par son directeur général Oscar Grau et en présence d’Eric Abidal, a voyagé jusque Paris pour y rencontrer plusieurs dirigeants du Paris Saint-Germain dont Leonardo. Nasser al-Khelaïfi, lui, était absent lors de cette entrevue selon les informations de RMC Sport.

Plusieurs offres du Barça, aucun accord

A l’heure où l’équipe francilienne a perdu Edinson Cavani et Kylian Mbappé sur blessures, la direction francilienne n’entendait pas céder le Brésilien sauf offre exceptionnelle. Soucieux de faire revenir leur ancien protégé en Catalogne, les dirigeants blaugranas ont ainsi formulé plusieurs offres à leurs homologues parisiens. La dernière proposition aurait atteint 170 millions d’euros et impliquerait l’addition d’un joueur culé. Une source proche des négociations a même indiqué à RMC Sport que cette ultime offre pourrait être valorisée à plus de 170M€.

Un paiement échelonné aurait également été négocié mais le PSG refuserait cette solution. Ce mardi soir, aucun accord n’a pour le moment été trouvé entre le champion de France et le Barça. Toutefois, le club de Ligue 1 n’a toujours pas donné de réponse et ne devrait le faire que ce mercredi. Une chose est sûre, le dénouement du dossier Neymar semble plus proche que jamais.