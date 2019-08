Samuel Eto’o : « C’est ce qui a tout changé dans ma vie »

On pourra raconter durant des mois, l’histoire sur la carrière de Samuel Eto’o. La légende Camerounaise aurait pu démarrer sa gloire en Angleterre plutôt qu’en Espagne.

Samuel Eto’o a marqué l’histoire du football de son empreinte indélébile. Il a complètement révolutionné le poste d’avant-centre. Mais avant sa gloire, il lui a fallu de faire des choix justes pour réussir sa carrière. S’il aurait pu démarrer en France, une autre révélation vient préciser que le Camerounais aurait également pu démarrer en Premier League.

Samuel Eto’o a joué un mauvais tour à Arsène Wenger

L’ancien international Camerounais, Samuel Eto’o a révélé qu’il était sur le point de rejoindre Arsenal. Une décision « juste » à la dernière minute qui a façonné le reste de sa carrière. Et c’est l’Espagnol Lui Aragones qui lui a convaincu de rejeter la signature avec Arsène Wenger pour rejoindre le Real Mallorca. C’était le jour même où il était censé signer un contrat avec Arsenal, en 2000.

Samuel Eto’o

« J’ai rencontré Luis à un moment crucial de ma vie où je devais prendre la bonne direction – et grâce à lui, je l’ai fait », a-t-il déclaré à The Sun. J’allais signer cet après-midi même à Arsenal et peut-être n’aurais-je jamais été le joueur que je suis aujourd’hui. Luis m’a choisi, puis je suis arrivé à Barcelone. Cette décision a tout changé. »

Après quatre ans à Majorque, Samuel Eto’o a signé pour Barcelone en 2004. Il a connu sa plus belle période au Nou Camp, remportant la Liga à trois reprises et la Ligue des deux fois. Il a ensuite passé deux ans à l’Inter Milan où il a remporté un triplé sans précédent en Serie A, en Ligue des Champions et en Coppa Italia. Ensuite, il débarque dans la ligue russe avec Anzhi en 2011.