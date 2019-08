PSG : Une triste nouvelle pour le club francilien, qui a perdu dans la foulée, Cavani, sorti aussi sur blessure

Ce Dimanche, Kylian Mbappé est sorti sur blessure à la 66e minute de PSG – Toulouse (4-0), après une accélération sur le côté gauche. Le champion du monde s’est tout de suite, tenu le haut de la cuisse gauche et a demandé le changement.

L’attaquant a passé des examens ce lundi matin, dans un hôpital de l’Ouest parisien. Selon Le Parisien, il souffre d’une déchirure et devra observer trois semaines à un mois de repos, avant de retrouver la compétition.

Mbappé va donc manquer les débuts de la Ligue des champions avec Paris. Neymar, toujours Parisien à ce jour, est lui suspendu pour les trois premières journées en Ligue des champions, en raison de son dérapage sur les réseaux sociaux contre l’arbitre de PSG – Manchester United (1-3), le 6 mars dernier. Un coup dur pour le coach, Thomas Tuchel.

Depuis le début de la saison, les blessés s’accumulent au PSG. Mbappé rejoint une infirmerie déjà remplie avec Herrera (mollet), Kehrer (pied), Draxler (voûte plantaire), Diallo (pommette), Cavani (jambe). Contre Toulouse, Diallo et Cavani se sont aussi blessés. Une épidémie de blessures qui interroge. Thomas Tuchel, en première ligne sur ce dossier, disait dimanche soir : «C’est trop ! On a cherché (des explications) et on va continuer à chercher.»