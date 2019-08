Ziguinchor : Robert Sagna ne veut plus rien de la politique .

Âgé de 80 ans,Robert sagna, ancien maire de la ville de Ziguinchor déclare dans le journal Les Echos : « Il est temps que je me repose. Je ne suis pas éternel. C’est la loi normale des choses. Il faut que les choses se renouvellent. Mais, c’est vous qui devez décider. »

Il a eu à exercer des hautes fonctions dans le gouvernement sénégalais, a aussi appelé ses militants à réorganiser le parti. « Il faut que le parti soit organisé. Il faut que les sections fonctionnent normalement. Mais, il urge, au préalable, que les comités soient animés », ajoute-t-il.

Président du GRPC (Groupe de Recherche pour la Paix en Casamance), Robert Sagna a été maire de Ziguinchor pendant près de 24 ans. Il a été aussi successivement entre 1978 et 2000 : secrétaire d’État à la Promotion humaine, secrétaire d’État à la Pêche maritime, ministre de l’Équipement, ministre de l’Équipement et ministre du Tourisme, ministre de la Communication, ministre de l’Équipement, des Transports et de la Mer et ministre d’État et ministre de l’Agriculture