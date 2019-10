Quand l’audace et l’efficacité de Macky plongent le PUDC dans sa deuxième phase ! par Mame Ousmane Diop

L’objectif du PUDC est de lutter contre les inégalités sociales par des actions de résorption du gap au niveau des infrastructures entre le monde rural et le milieu urbain. Financée entièrement par les ressources internes de l’Etat sénégalais, la première phase de cet ambitieux programme du président Macky Sall a permis à des millions de Sénégalais d’avoir accès à de l’eau potable, par la construction de forages dans les endroits les plus reculés du pays. Des kilomètres de route ont été également réalisées et des milliers de machines distribuées à des milliers de femmes, au grand bonheur des bénéficiaires.

Cependant, dans la première phase, il faut noter qu’il y’a eu des régions et des départements qui n’ont pas été touchés ou moins servis que d’autres.

Pour résorber ce déficit, le Président de la République Macky Sall a dégagé un budget de 300 Milliards de FCFA pour la deuxième phase du PUDC qui touchera prioritairement entre autres la Casamance naturelle (qui a abrité le lancement de la deuxième phase), Ziguinchor, Kolda, Sédhiou, les départements de Kébémer, Mbacké, Malem Hodar et Birkilane. Les objectifs visés durant la deuxième phase du PUDC sont : La construction et la réhabilitation de 3050 Km de pistes, l’électrification de 675 villages, 10 centres de collecte du lait et 80 plateformes de prestation, 300 postes de santé équipés, 147 périmètres à vocation agricole, la construction et la réhabilitation de 300 forages.

Sur ces 300 Milliards, le Sénégal a déjà le concours de la Banque Islamique de développement, de la Banque Africaine de développement et du Fonds Saoudien de développement à hauteur de 106 Milliards de FCFA. Ainsi ce financement des partenaires techniques et financiers permettra la réalisation de 210 Kilomètres de pistes rurales, l’électrification de 110 villages, la mise en place de 20 projets de plateforme de services de transformation agricole, la création de 15 périmètres agricoles portant sur des chaines à haute valeur ajoutée dans le domaine de l’agriculture, la construction et l’équipement de 20 postes de santé sur les 300 prévus, la réalisation de 20 forages et réseaux d’adduction d’eau à multi-usages et la promotion de l’économie verte.

Visiblement la deuxième phase du PUDC lancée par le président Macky Sall est une initiative efficace qui répond à son ambition audacieuse de bâtir une économie locale, dans les communautés les plus isolées, de faire de chaque citoyen, quel que soit son lieu de vie, un acteur dynamique de notre cher Sénégal.

Mame Ousmane Diop, Conseiller Spécial du PR