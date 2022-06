Quand Mélenchon se trompe de champ d’oignons

Nombreux sont les individus qui se trompent de champ d’oignons dans leurs occupations et préoccupations. S’autoriser sur un sujet où votre autorisation n’a pas été sollicitée c’est manquer de savoir vivre et de décence sans le savoir !

Même s’il est plus facile de critiquer que de féliciter, de scier que d’apprécier, si tout le monde se limite à son champ d’oignons en ne s’occupant que de ses oignons ,si tout le monde sait se limiter à son champ de droits et libertés sans tentative d’entraves dans le périmètre de l’autre ,la PAIX de tout L’UNIVERS de la Cité en serait que toujours mieux portante. La liberté de chaque personne s’arrête là où commence celle d’autrui.

Même en étant ni féru de foot, ni supporter ni entraîneur ni joueur ,que celui ou celle qui croit détenir la science où la généalogie du sport respecte le silence de son statut d’observateur pour ne pas se transformer en détracteur délateur, car chaque statut à son mode de traitement. J’ai toujours horreur d’individus sataniques qui usent de moyen de communication comme calomnies..de vulgaires petits types, qui ignorent leurs propres carnets de santé en matières de valeurs et d’honorabilité.

Les croyances, religieuses ,politiques, esthétiques ne se discutent pas, ne se disputent pas et ne s’imposent pas. C’est comme les goûts et les couleurs !!

L’ingérence dans les affaires intérieures d’un Etat comme l’ingérence dans les affaires intérieures d’une personne sont des défauts à corriger ou à s’auto-corriger .Rien n’y vaut l’automédication !

A MÉLENCHON ET À TOUS LES AUTRES MÉLENCHON

Monsieur Mélenchon, les lois et règlements du Sénégal ne sont pas votés dans votre parlement.

La luminosité de vos yeux ne peut pas nous couvrir ni nous servir d’éclairage nationale..

SI quelqu’un ne se connaît pas ou si quelqu’un souffre du syndrome de « se croire ce qu’il n’est pas » comme ceux qui veulent défendre une chose avec rage mais hélas jamais sans courage ,qu’il le dise.Un trouillard pour se compléter, se complait toujours en cagoulards pour prendre une piqûre de courage et essayer de créer l’orage.Même par l’outrage.

SUR MÉLENCHON

Certains diront que c’est l’âge, d’autres diront que même des plus âgés que lui ,se refusent d’être insoumis au bon sens.Même en malentendant, il faut se donner le temps de discernement nécessaire pour éviter les malentendus qui découlent de confusion de champ d’oignons.Vouloir faire son mélenchon dans le champ des autres et à se tromper de chant et de danse autour du feu , c’est se rendre un mauvais service.

Ne confondez pas cochons et chons, à chaque pays ses réalités.

Monsieur Mélenchon,

Aucune grande gueule ne peut faire le stoppage d’un stockage d’excellences!

Les candidats Emmanuel Macron et Macky Sall sont devenus Président de la République dès leur première candidature.

Aux âmes bien nées, la réussite n’attend point le nombre d’années.

A son âge, ce que le Président Macron a réussi à être et à faire, tout jaloux et aigri,au ramage ou plumage moins touffu ,se doit de s’imposer le silence pour ne pas s’étouffer et étouffer les autres car les étoffes différent, les étoiles différent sur le ciel des devenirs et des avenirs !

Un rêve brisé de Président de la République, un rêve brisé de poste de premier ministre ou même un rêve brisé de Président de Commission, ne doit pas étendre l’amertume au point d’en faire un porte étendard d’outre Rubicon.

SUR LE MESSAGE DE MÉLENCHON

Ma grand-mère disait que la parole est comme un vêtement. Nul ne peut se tromper de reconnaissance et de ressemblance en voyant son boubou.

Même si ,le message de Mélenchon, manque de courage de naissance pour mélanger territoire de la France avec celui du Sénégal, au point de se croire en 2022,député d’outre-mer ou de l’AOF de façon si amer, il ne faut pas confondre torchons et serviettes ou bruits de cochons avec d’autres cris.

Ce n’est jamais attendu de personne, même en mal entendant de chercher des malentendus, même si on est piqué par l’euphorie d’un pique-nique électoral.

Un vaincu qui se comporte toujours en vainqueur, maître dans l’art de la fanfaronnade au moment où le réel vainqueur se fait jouer les fanfares de la belle parade Républicaine !!

Dieu est juste, il est des citoyens qui s’ils gagnent vont mourir d’exposition au Soleil ou de joie extrême. Car toujours trop de bromissement dans leur vacarme d’objectifs non atteints au moment où les autres sont bien arrivés !!!

SUR LE PRÉSIDENT EMMANUEL MACRON,

Monsieur le Président de la République de France Emmanuel Macron, l’encre de votre écriture dans les pages de l’Histoire ,fortifie grandement l’aimant et l’aimable Manuel de la Démocratie et de son encrage dans le Monde.

Requinqué d’un nouveau quinquennat, j’allais dire d’un requinquennat où Dieu avait créé le scénario de faire de vos détracteurs vos serviteurs obligés au risque de se noyer et disparaître ,

Le Peuple français en vous élisant à l’Elysée , vous a encore donné le Macron de sa destinée.

Difficile exercice pour Mélenchon de trinquer à votre santé.

Nous vous souhaitons de merveilleuses réussites dans la veille de la République dont les demandes d’exigences d’émergence constituent votre feuille de route dans un contexte inflationniste mondiale des plus difficiles.

Vous comme le Président Macky Sall en êtes très conscients.

La veille de la République impose que ses demandes ne soient jamais en veilleuse mais toujours en mode priorité.

Des obstinés aux destinées ou destinations, en rétrécissement de champ d’objectifs,qui ignorent les régles d’objections, qui ne rêvaient finalement que du poste de premier ministre en réduisant leurs ambitions en baisse ,ont vu en si peu de temps ,leurs défaites doublées car n’ayant atteint ni le poste de Président de la République ni celui de Premier ministre.Du Président de Commission n’en parlons pas !

Personne n’est Nupes jusqu’à la nuque car personne n’est dupe !

L’inter-groupe Nupes n’est pas un champ de vassalisation où le contre-maitre s’appelle Mélenchon..C’est une unité d’action et non une unité organique..

Cette pratique était bien connue dans le monde du syndicalisme mais depuis quelques temps le monde des politiques commence à s’y initier..et certains croient que c’est une nouvelle trouvaille alors que nenni.

Monsieur Mélenchon,si vous voulez apprendre l’excellence, allez-voir Macron

Si vous voulez apprendre un bon travail sans bruit allez-voir Marie le Pen

Cessez de vous croire ce que vous n’êtes pas,arrêtez de vous faire voir,

La belle parade des fanfares se joue toujours par ceux qui refusent la fanfaronnade

Monsieur Mélenchon

Le Sénégal est un pays où personne n’est insoumise à la loi .

La loi est impersonnelle mais s’applique à toutes les personnes sans distinction d’appartenance politique, ethnique ou religieuse.

Aucune envergure politique ,ne saurait donner des ailes d’impunité dans notre pays.Chaque Député réputé ou non, dépité ou non, doit savoir au nom de la République que immunité ne signifie pas impunité.

Nous sommes tous des justiciables..

Personne n’est insoumise aux lois de la République, gage d’un bon vivre ensemble !!!

Être à quia ne vaut pas de chercher des poussières dans l’eau.

Contre vents et marées le Sénégal, notre embarcation commune continuera à voguer formidablement sans chercher tangage pour nous mener à bon port..

Je salue l’excellence de la vision politique du Président de la République Macky Sall..

Malgré les nombreux défis sanitaires, sécuritaires, alimentaires et énergétiques, le Sénégal fait face et en plus à procéder à l’augmentation ,des salaires de tous les fonctionnaires ;conjuguée à d’énormes politiques sociales.

Mais comme le dit l’adage » il n’y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre,

Il n’y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir », ou qui ne veut voir que l’échec pour avoir une santé cardiovasculaire !!!

Monsieur Mélenchon ,le Sénégal ne cherche ni tambouille ni embrouille ni andouille encore moins des anguilles sous roche.

Refusez-vous la nostalgie néocolonialiste de terrain conquis pour ne pas donner l’air d’un homme qui se trompe de calendrier et d’époque malgré l’entourage de jeunes avec vous.

Si vous avez des penchants hégémoniques ou œcuméniques, il faut respecter la souveraineté nationale du Sénégal.

A vous et à tous ceux qui vous emboîtent le pas, le Sénégal est un pays hospitalier avec la teranga ,qui ne cherche pugilat à personne mais qui sait botter ou bouter hors frontière tout envahisseur détracteur de notre Souveraineté ou Dignité nationale..

La conférence de Berlin est révolue ainsi que les porteurs de pancartes face aux colonisateurs .Que les calomniateurs avec leur dénominateur commun se le tiennent pour dit !!!

Nous sommes un pays de PAIX qui sait chercher sa PAIX quand elle est usurpée !

Nous cherchons éther pour éviter tout climat délétère dans le respect des lois et règlements de notre Pays ,sans aucune forme d’abolition de notre Constitution ou de notre Souveraineté nationale.

Un ras-le-bol n’a point besoin de cramage ni même de carnage !!!

L’écho d’ailleurs qui résonne, ne nous raisonne pas.

Nous sommes menés par notre propre nous-mêmes conformément aux lois de la République et à nos valeurs ancestrales !!!

Monsieur Mélenchon ,

S’il vous reste des piqûres d’indignation sans se tromper de cible, sachez que dans notre cher pays ,la Démocratie n’a pas été piétinée .C’est le drapeau de la France qui a été brûlé et piétiné par ceux-là que vous prétendez défendre.

Au Sénégal la Démocratie n’est pas piétinée ,c’est le drapeau de la France qui a été brûlé et piétiné par des détracteurs qui se croient insoumis aux lois de la République !

En me retrouvant dans les propos de Victor Hugo qui disait » je ne suis rien ,je le sais mais je compose mon rien avec un petit morceau de tout »

J’en ajoute que les sots se croient l’entiereté du morceau ,sans chercher leur sceau ,ils essaient de briser tout seau de bon sens et de décence.

Que tous ceux qui attaquent lâchement sachent que le Sénégal ne prendra jamais l’initiative d’attaques mais sera toujours d’attaque contre n’importe quelle attaque, pour n’importe quel spécimen humain ou énergumène !!!

Même si certains disent que la sortie de Mélenchon date de 2021,en étant activée ,la réponse reste intemporelle et demeure .

Paix et Émergence en chacun de nous

Sénégal Sunugal

Soukeyna Fall