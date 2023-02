Le président de la République Macky Sall, chef suprême des armées, va-t-il célébrer son dernier défilé du 04 avril en « Grand format » ? Autrement dit, un gigantesque défilé civil et militaire au cours duquel les écoliers des communes de Dakar, les acteurs des différents corps de métier, les majorettes de certains établissements de la capitale et le mouvement sportif vont parader le long du boulevard du Général de Gaulle. Et surtout, surtout, toutes les composantes de l’Armée avec des défilés pédestre, équestre et motorisé. Ou alors en « petit format » c’est-à-dire une prise d’armes validée sans la composante motorisée à la place de l’Indépendance. Exactement comme l’année dernière à cause des travaux du projet de Bus Rapid Transit (Brt) au niveau des artères menant au boulevard du général De Gaulle.

En tout cas, « Le Témoin » quotidien a appris que l’Etat-major général des armées devait normalement se réunir, ce mercredi, au quartier Dial-Diop à Dakar pour prendre une décision relativement au format de cette fête de l’indépendance ? Mais une chose est sûre, la célébration de la fête du 04 avril 2023 devrait être la dernière que devrait présider le chef de l’Etat. Du moins, s’il respecte la Constitution ! Car celle de 2024 interviendra « Inchallah » après la présidentielle de février 2024 ! Et Dieu seul sait qui sera à ce moment-là le nouveau président de la République, Chef Suprême des armées, gardien de la Constitution, président du Conseil supérieur de la Magistrature etc. Bref, celui à qui les troupes devront rendre les honneurs !